MUBI collabora con i David di Donatello per il cinema italiano emergente

Torna la collaborazione tra MUBI , distributore globale, piattaforma di streaming e casa di produzione, e l’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello , con l'obiettivo comune di promuovere e sostenere le nuove voci del cinema italiano. Nell’ambito di questa collaborazione, MUBI ha acquisito i cinque cortometraggi finalisti ai David di Donatello 2026 , che saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma a partire dal 7 maggio.

I titoli selezionati offrono uno spaccato vivace e diversificato del cinema italiano contemporaneo:

Astronauta, regia di Giorgio Zampà

Ciao, Varsavia, regia di Diletta Di Nicolantonio

Everyday in Gaza, regia di Omar Rammal

Festa in famiglia, regia di Nadir Taji

Tempi supplementari, regia di Matteo Memè.

Per celebrare il talento dei registi e delle registe in concorso, MUBI e l'Accademia del Cinema Italiano hanno organizzato una serie di appuntamenti speciali:

22 aprile Nostalghia Podcast Si parte con la registrazione live di una puntata speciale di Nostalghia podcast con i candidati al Miglior Cortometraggio come ospiti: un'occasione per esplorare le ispirazioni, le scelte creative e le sfide dietro ogni opera.

23 aprile, ore 15.00 Cinema Fiamma La conversazione continua al Cinema Fiamma, luogo carico di storia, che il 5 luglio 1956 ospitò la prima edizione dei David di Donatello, dove i candidati incontreranno stampa e pubblico in una tavola rotonda moderata da Mattia Carzaniga. Interverranno Giorgio Zampà, Diletta Di Nicolantonio, Nadir Taji e Matteo Memè. Il regista Omar Rammal, impossibilitato a partecipare per impegni all'estero, sarà comunque omaggiato nel corso dell'incontro.

6 maggio Premiazione David di Donatello Durante la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, MUBI sarà presente con Mattia Carzaniga e Saverio Raimondo, che intervisteranno i candidati raccontando le emozioni della serata. Con questa iniziativa, MUBI e i David di Donatello confermano il loro impegno condiviso nella valorizzazione del talento creativo italiano, offrendo visibilità e spazio espressivo a una nuova generazione di cineasti pronti a raccontare il mondo con sguardi coraggiosi e autentici.