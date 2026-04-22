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La casa: Il rogo del Male, il nuovo incubo prodotto da Sam Raimi

La casa: Il rogo del Male, il nuovo incubo prodotto da Sam Raimi

3 min

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it, è stato diffuso il primo teaser trailer ufficiale di La casa: Il rogo del Male, nuovo capitolo della celebre saga horror prodotta da Sam Raimi e diretto dal regista francese Sébastien Vaniček. Il film, che riporta sul grande schermo l’universo dei “Deadites”, sarà distribuito nelle sale italiane dall’8 luglio da Eagle Pictures, con produzione Sony Pictures.

Il cast riunisce volti sempre più riconoscibili del panorama internazionale: Luciane Buchanan, già vista in The Tank, Hunter Doohan, noto per Mercoledì e Daredevil - Rinascita, e Souheila Yacoub, apprezzata in Dune - Parte due e Le donne al balcone - The Balconettes. La sceneggiatura è firmata da Florent Bernard insieme allo stesso Raimi e a Vaniček.

Il trailer promette un ritorno alle radici più feroci del franchise, con un tono ancora più cupo e disturbante rispetto agli ultimi capitoli, spingendo sull’elemento della possessione e sull’orrore domestico come detonatore narrativo.

Un nuovo incubo familiare tra lutto, possessione e violenza demoniaca

La casa: Il rogo del Male porta sul grande schermo una storia che intreccia dolore personale e orrore soprannaturale. Dopo la perdita del marito, una donna decide di trovare conforto rifugiandosi presso i suoceri, nella loro isolata casa di famiglia. Ma quello che dovrebbe essere un momento di raccoglimento si trasforma presto in un incubo: uno dopo l’altro, i membri della famiglia vengono trasformati in “Deadites”, dando vita a una riunione infernale.

Il film rilancia così uno dei temi più disturbanti della saga: la contaminazione dell’intimità familiare da parte del male assoluto. In questo nuovo capitolo, però, emerge anche una componente ancora più inquietante: i legami affettivi e le promesse pronunciate in vita sembrano sopravvivere alla morte, rendendo la possessione non solo una minaccia fisica, ma anche emotiva e simbolica.

Con una messa in scena che si preannuncia viscerale e senza compromessi, il film punta a ridefinire i confini dell’horror contemporaneo, ricollegandosi allo spirito originario della saga ma aggiornandolo con una sensibilità più moderna e brutale.

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