DC Studios punta sull’horror: Clayface arriva al cinema il 22 ottobre 2026

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it , DC Studios amplia il proprio orizzonte narrativo e debutta ufficialmente nel genere horror thriller con Clayface, il nuovo film diretto da James Watkins. Il progetto segna un cambio di tono significativo per l’universo DC, scegliendo di esplorare una dimensione più oscura e psicologica attraverso uno dei villain più iconici di Gotham City.

Protagonista del film è Tom Rhys Harries, chiamato a interpretare il celebre Clayface in una versione inedita e profondamente drammatica. La storia segue la caduta di un attore di Hollywood, da astro nascente a creatura mostruosa consumata dalla vendetta. Il racconto si sviluppa come una riflessione sulla perdita dell’identità e dell’umanità, intrecciando temi come l’amore tossico e le derive dell’ambizione scientifica.

Accanto a Harries, il cast include Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella ed Eddie Marsan, insieme a Nancy Carroll e Joshua James. La regia di Watkins si basa su una sceneggiatura firmata da Mike Flanagan e Hossein Amini, a partire da un soggetto dello stesso Flanagan, costruito sui personaggi DC.

Un nuovo corso per DC tra horror e introspezione psicologica

Il progetto è prodotto da Matt Reeves, Lynn Harris, James Gunn e Peter Safran, a conferma della volontà di DC Studios di diversificare il proprio linguaggio cinematografico. L’operazione sembra inserirsi in una strategia più ampia che punta a contaminare il cinecomic con generi differenti, spingendo su atmosfere più adulte e disturbanti.

Il team creativo comprende il direttore della fotografia Rob Hardy, lo scenografo James Price, il montatore Jon Harris, il supervisore agli effetti visivi Angus Bickerton, il costumista Keith Madden e la direttrice del casting Lucy Bevan.

Presentato da DC Studios in associazione con Domain Entertainment e prodotto da 6th & Idaho, Clayface arriverà nelle sale italiane il 22 ottobre 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures. Un debutto che potrebbe ridefinire i confini del racconto supereroistico, portandolo sempre più vicino al territorio del cinema di genere.