Illusione, presentato il nuovo film di Francesca Archibugi con Jasmine Trinca: uscita il 7 maggio

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it, è stato presentato oggi Illusione, il nuovo film diretto da Francesca Archibugi , che arriverà nelle sale italiane dal 7 maggio distribuito da 01 Distribution. Il film vede protagonista Jasmine Trinca, affiancata da Michele Riondino, Angelina Andrei e Vittoria Puccini, insieme a Francesca Reggiani, Aurora Quattrocchi e Filippo Timi.

Il film, scritto dalla stessa Archibugi con Laura Paolucci e Francesco Piccolo, è prodotto da Fandango con Rai Cinema e si inserisce nel solco di un cinema attento alla dimensione umana e psicologica dei personaggi. La vicenda prende avvio nella periferia di Perugia, dove una ragazza viene ritrovata in fin di vita in circostanze misteriose.

La giovane, Rosa Lazar, è al centro di un’indagine complessa che coinvolge una sostituta procuratrice e uno psicologo. Il caso si rivela subito difficile da decifrare: la ragazza sembra non avere piena consapevolezza delle violenze subite e il suo comportamento, apparentemente sereno, contrasta con la gravità degli eventi, rendendo ogni tentativo di ricostruzione più incerto.

Un’indagine tra giustizia e psicologia nel nuovo film di Francesca Archibugi

Illusione si sviluppa su un doppio binario: da un lato l’indagine giudiziaria, che punta a far emergere responsabilità e collegamenti anche su scala internazionale; dall’altro un percorso più intimo, legato all’analisi psicologica della protagonista.

Il film sembra concentrarsi proprio su questo scarto tra verità e percezione, costruendo una narrazione che va oltre il semplice caso investigativo. La figura di Rosa diventa così il fulcro di un racconto più ampio, che mette in discussione identità, memoria e capacità di elaborare il trauma.

Con questa nuova opera, Archibugi torna a esplorare personaggi complessi e fragili, confermando uno stile che privilegia l’approfondimento emotivo rispetto alla spettacolarizzazione, in un racconto che si preannuncia intenso e carico di tensione.