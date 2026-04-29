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Il Diavolo Veste Prada 2 arriva al cinema

Il Diavolo Veste Prada 2 arriva al cinema

Mirtanda torna a terrorizzare i corridoi della sua redazione, ma questa volta non sarà da sola.
2 min

A quasi vent'anni dalle loro iconiche interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway nel tanto atteso sequel del fenomeno del 2006 che ha segnato una generazione.

"Il sequel - come si legge nella recensione di Chiara Guida su Cinefilos.it - prova a inserirsi in un contesto completamente cambiato, dove il giornalismo tradizionale è in crisi e i media sono sempre più ridotti a versioni rapide, economiche e spesso superficiali di sé stessi. È una riflessione interessante, anche coraggiosa, soprattutto per un film che vive proprio di nostalgia."

Il film riunisce il cast originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una serie di personaggi nuovi, tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen e B.J. Novak. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di “Lily” e “Irv” dal primo film.

Il Diavolo Veste Prada 2 è prodotto da Wendy Finerman, con Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna come executive producer. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 29 aprile 2026.

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