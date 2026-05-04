Il Diavolo Veste Prada 2 domina il box office italiano: miglior apertura del 2026 con oltre 14 milioni di euro

Il ritorno di Miranda Priestly conquista il pubblico italiano. Il Diavolo Veste Prada 2, attesissimo sequel del cult del 2006, ha esordito direttamente al primo posto del box office nazionale dopo il primo weekend di programmazione, incassando oltre 14 milioni di euro e totalizzando 1,7 milioni di spettatori. Si tratta della miglior apertura cinematografica del 2026 in Italia, un risultato che conferma la forza del brand e l’affetto del pubblico per i suoi personaggi iconici.

A vent’anni dal primo film, Il Diavolo veste Prada torna con il cast originale: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci riprendono i ruoli che hanno segnato una generazione, affiancati da nuovi ingressi come Kenneth Branagh, Lucy Liu e Justin Theroux.

Daniel Frigo, Country Manager di The Walt Disney Company Italia, ha commentato con entusiasmo il risultato: “Sono davvero orgoglioso dei numeri raggiunti dal film. Miranda, Andy, Emily e Nigel sono entrati nel cuore degli italiani e questo successo lo dimostra chiaramente”. Frigo ha inoltre sottolineato il lavoro congiunto dei team internazionali e italiani, oltre alla distribuzione capillare in oltre 700 cinema e più di 1300 sale.

Milano e Como protagoniste del sequel tra moda, cinema e scenografie spettacolari

Uno degli elementi chiave del successo è anche il forte legame con l’Italia. Milano e il Lago di Como sono stati protagonisti delle riprese, contribuendo a rafforzare l’impatto visivo e il respiro internazionale del progetto. Il film, diretto ancora da David Frankel e scritto da Aline Brosh McKenna, alterna infatti le atmosfere di New York con alcune delle location più iconiche del nostro Paese.

Lo scenografo Jess Gonchor ha ricreato ambientazioni spettacolari, tra cui una riproduzione del Cenacolo Vinciano, mentre la sfilata di Runway è stata girata presso l’Accademia di Brera. Tra le altre location figurano Palazzo Parigi, Villa Arconati, la Galleria Vittorio Emanuele II e la suggestiva Villa Balbiano sul Lago di Como.

Grande attenzione anche all’evento di lancio: durante la Milano Design Week, l’anteprima italiana si è svolta presso la Rinascente Milano, trasformata per l’occasione in un vero e proprio hub esperienziale dedicato al film. Tra installazioni scenografiche, red carpet e collaborazioni con brand internazionali, l’evento ha coinvolto migliaia di ospiti e generato un’enorme visibilità online.

Il successo al box office e l’impatto mediatico dimostrano come Il Diavolo Veste Prada 2 non sia solo un’operazione nostalgia, ma un vero e proprio fenomeno contemporaneo capace di coniugare moda, spettacolo e industria cinematografica. Un risultato che rilancia il franchise e lascia intuire possibili sviluppi futuri.