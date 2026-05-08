The Running Man arriva su Sky Cinema: Glen Powell protagonista del thriller tratto da Stephen King
Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it, arriverà in prima TV su Sky Cinema lunedì 11 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K. Il nuovo film diretto da Edgar Wright riporta sul grande schermo il celebre romanzo di Stephen King pubblicato con lo pseudonimo Richard Bachman.
La nuova versione di The Running Man aggiorna l’immaginario del celebre adattamento del 1987, con Arnold Schwarzenegger, trasformandolo in un thriller adrenalinico e contemporaneo costruito attorno al rapporto tra media, violenza e spettacolo televisivo.
Glen Powell guida il cast del nuovo thriller di Edgar Wright
Ambientato in un futuro prossimo, il film racconta uno show televisivo estremo in cui i concorrenti, chiamati “Runner”, devono sopravvivere per trenta giorni mentre vengono inseguiti da killer professionisti davanti a milioni di spettatori collegati in diretta.
Protagonista della storia è Glen Powell nel ruolo di Ben Richards, un uomo qualunque costretto a partecipare al gioco per salvare la figlia malata. Nel cast anche Josh Brolin nei panni dello spietato produttore Dan Killian e Colman Domingo come volto televisivo del programma.
Completano il cast William H. Macy, Lee Pace, Michael Cera ed Emilia Jones.
Con The Running Man, Edgar Wright costruisce un action thriller che alterna inseguimenti spettacolari e riflessioni sul potere dell’intrattenimento televisivo, in un racconto dove audience e violenza diventano parte dello stesso meccanismo.