Le cose non dette arriva su Sky Cinema: il film di Muccino con Accorsi e Miriam Leone debutta in TV

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it, Le cose non dette, il nuovo film diretto da Gabriele Muccino, arriverà da domani su Sky Cinema e NOW dopo il successo ottenuto nelle sale italiane, dove ha incassato quasi 7 milioni di euro al box office. Il film sarà disponibile on demand e in streaming da sabato 16 maggio, mentre la prima TV è fissata per lunedì 18 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno.

Tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, il film vede protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone in un dramma corale che affronta il tema delle relazioni contemporanee, tra silenzi, verità nascoste e fragilità emotive. Nel cast anche Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo.

Muccino torna ai drammi emotivi e alle relazioni in crisi

Al centro della storia ci sono Carlo ed Elisa, coppia apparentemente stabile e realizzata che decide di partire per un viaggio in Marocco insieme agli amici di sempre. Ma proprio lontano dalla quotidianità iniziano ad affiorare tensioni irrisolte, desideri repressi e crepe emotive che metteranno in discussione tutti gli equilibri costruiti negli anni.

Il personaggio di Elisa, interpretato da Miriam Leone, rappresenta il cuore emotivo del racconto: uno sguardo lucido e disincantato capace di leggere le contraddizioni e le fragilità nascoste dietro rapporti apparentemente solidi.

Con Le cose non dette, Gabriele Muccino torna così ai temi che hanno segnato gran parte della sua filmografia, costruendo un nuovo dramma emotivo che riflette sulla difficoltà di conoscere davvero chi ci sta accanto.