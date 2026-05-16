Ricchi… da morire - Delitti in famiglia: Glen Powell protagonista della dark comedy thriller in arrivo al cinema

Tra thriller nero, satira sociale e commedia criminale, il film promette di trasformare una feroce lotta per l’eredità in un racconto adrenalinico e spietatamente ironico. Al centro della storia c’è infatti una domanda tanto semplice quanto disturbante: fino a dove ci si può spingere pur di ottenere una fortuna miliardaria?

Glen Powell guida una guerra familiare tra omicidi, eredità e vendetta

Protagonista del film è Becket Redfellow, interpretato da Glen Powell, outsider cresciuto lontano dalla propria famiglia biologica: una dinastia ricchissima che lo ha rinnegato fin dalla nascita.

Determinato a riprendersi ciò che considera suo di diritto, Becket decide di eliminare uno dopo l’altro tutti i parenti che si frappongono tra lui e l’immensa eredità dei Redfellow. Una serie di “incidenti” sempre più elaborati e grotteschi trascinerà così la storia verso un’escalation di violenza, inganni e manipolazioni.

A complicare il piano sarà però Julia Steinway, interpretata da Margaret Qualley, figura destinata a destabilizzare completamente il protagonista fino al confronto finale con il patriarca Whitelaw Redfellow, interpretato da Ed Harris.

Ricchi… da morire punta su humor nero e critica al privilegio

Da quanto anticipato, Ricchi… da morire – Delitti in famiglia sembra inserirsi nel filone delle dark comedy contemporanee che mescolano thriller e satira sociale, ricordando per atmosfera e cinismo titoli come Knives Out, Succession o Saltburn.

Il film utilizza infatti il meccanismo del delitto familiare non solo come intrattenimento, ma anche come riflessione corrosiva sul privilegio, il potere e il desiderio ossessivo di appartenenza. Attorno ai protagonisti si muove infatti un ensemble di personaggi volutamente eccentrici e sopra le righe, costruiti per rappresentare diverse forme di ricchezza e decadenza morale.

Per Glen Powell si tratta inoltre di uno dei ruoli più ambiziosi e provocatori della sua carriera recente, dopo il crescente successo internazionale ottenuto negli ultimi anni tra action, commedia e blockbuster.

Nel cast del film figurano anche Jessica Henwick e numerosi personaggi secondari che contribuiranno a trasformare la battaglia per l’eredità in un caos sempre più incontrollabile.

Ricchi… da morire – Delitti in famiglia arriverà nei cinema italiani dal 17 giugno con Lucky Red.