The Mandalorian and Grogu e il Leicester di Ranieri e Vardy: ovvero come ho iniziato ad amare gli underdog e vivere felice

"Il mio non è un modo comune di fare le cose", dice senza compromessi Jamie Vardy a Untold UK. Che, a un orecchio attento, sembra solo un altro modo per ricalcare il motto mandaloriano: "Questa è la via". Vardy, il "non league player" per antonomasia, si è raccontato in un documentario omonimo in streaming su Netflix: dagli inizi operai al trionfo con il Leicester di Claudio Ranieri, che se non è stato un miracolo poco ci manca. Sì, ma oltre al concetto di base cosa c'entrano i protagonisti di una delle più grandi imprese sportive contemporanee con "The Mandalorian and Grogu", l'ultimo film della saga di Star Wars targato Disney e uscito oggi al cinema? C'entrano tutto. In ballo c'è il motivo per cui guardiamo quelle storie, grandi e piccole, per cui ci immedesimiamo, per cui tifiamo per loro anche se a volte la sceneggiatura è un po' debole. Lo teorizzò bene Sam Gamgee nel Signore degli Anelli: "Le persone di quelle storie avevano molte occasioni di tornare indietro e non l’hanno fatto. Andavano avanti, perché loro erano aggrappati a qualcosa". È il trionfo degli underdog: da Sir Claudio da Testaccio al Mandaloriano, queste sono le storie che ci fanno ricordare perché di solito ci piace schierarci con i piccoletti. Quelli che sembrano sconfitti in partenza ma che dentro di sé nascondono una forza fuori dal comune e alla fine vincono, a modo loro. Una parabola di sofferenze e riscatto che ci assicura quell'effetto catartico che libera la mente e purifica il genere umano da ventitré secoli o giù di lì.