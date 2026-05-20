Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 20 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
The Mandalorian and Grogu e il Leicester di Ranieri e Vardy: ovvero come ho iniziato ad amare gli underdog e vivere felice

The Mandalorian and Grogu e il Leicester di Ranieri e Vardy: ovvero come ho iniziato ad amare gli underdog e vivere felice

L'universo di Star Wars torna al cinema dopo 7 anni di assenza con due dei personaggi più amati della saga: che ci ricordano perché tifare per i piccoletti ci assicura quell'effetto catartico che purifica il genere umano da ventitré secoli
Giulia Mazzi
3 min

"Il mio non è un modo comune di fare le cose", dice senza compromessi Jamie Vardy a Untold UK. Che, a un orecchio attento, sembra solo un altro modo per ricalcare il motto mandaloriano: "Questa è la via". Vardy, il "non league player" per antonomasia, si è raccontato in un documentario omonimo in streaming su Netflix: dagli inizi operai al trionfo con il Leicester di Claudio Ranieri, che se non è stato un miracolo poco ci manca. Sì, ma oltre al concetto di base cosa c'entrano i protagonisti di una delle più grandi imprese sportive contemporanee con "The Mandalorian and Grogu", l'ultimo film della saga di Star Wars targato Disney e uscito oggi al cinema? C'entrano tutto. In ballo c'è il motivo per cui guardiamo quelle storie, grandi e piccole, per cui ci immedesimiamo, per cui tifiamo per loro anche se a volte la sceneggiatura è un po' debole. Lo teorizzò bene Sam Gamgee nel Signore degli Anelli: "Le persone di quelle storie avevano molte occasioni di tornare indietro e non l’hanno fatto. Andavano avanti, perché loro erano aggrappati a qualcosa". È il trionfo degli underdog: da Sir Claudio da Testaccio al Mandaloriano, queste sono le storie che ci fanno ricordare perché di solito ci piace schierarci con i piccoletti. Quelli che sembrano sconfitti in partenza ma che dentro di sé nascondono una forza fuori dal comune e alla fine vincono, a modo loro. Una parabola di sofferenze e riscatto che ci assicura quell'effetto catartico che libera la mente e purifica il genere umano da ventitré secoli o giù di lì.

 

 

Star Wars The Mandalorian and Grogu: la trama del film

La trama di The Mandalorian and Grogu è abbastanza semplice per chi ha seguito con passione la serie tv. L’Impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre la nascente Nuova Repubblica cerca di proteggere tutto ciò per cui l’Alleanza Ribelle ha combattuto, ha arruolato l’aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e del suo giovane apprendista Grogu. Diretto da Jon Favreau, Star Wars:The Mandalorian and Grogu riporta l'universo di Guerre Stellari al cinema dopo 7 anni di assenza e vede anche la partecipazione di Sigourney Weaver, Jeremy Allen White, un cameo vocale di Martin Scorsese. Prodotto da Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce, con musiche composte da Ludwig Göransson.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cinema

Da non perdere

Ranieri lascia aperta la porta all'ItaliaStar Wars : Maul – Shadow Lord

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS