The Mandalorian and Grogu e il Leicester di Ranieri e Vardy: ovvero come ho iniziato ad amare gli underdog e vivere felice
"Il mio non è un modo comune di fare le cose", dice senza compromessi Jamie Vardy a Untold UK. Che, a un orecchio attento, sembra solo un altro modo per ricalcare il motto mandaloriano: "Questa è la via". Vardy, il "non league player" per antonomasia, si è raccontato in un documentario omonimo in streaming su Netflix: dagli inizi operai al trionfo con il Leicester di Claudio Ranieri, che se non è stato un miracolo poco ci manca. Sì, ma oltre al concetto di base cosa c'entrano i protagonisti di una delle più grandi imprese sportive contemporanee con "The Mandalorian and Grogu", l'ultimo film della saga di Star Wars targato Disney e uscito oggi al cinema? C'entrano tutto. In ballo c'è il motivo per cui guardiamo quelle storie, grandi e piccole, per cui ci immedesimiamo, per cui tifiamo per loro anche se a volte la sceneggiatura è un po' debole. Lo teorizzò bene Sam Gamgee nel Signore degli Anelli: "Le persone di quelle storie avevano molte occasioni di tornare indietro e non l’hanno fatto. Andavano avanti, perché loro erano aggrappati a qualcosa". È il trionfo degli underdog: da Sir Claudio da Testaccio al Mandaloriano, queste sono le storie che ci fanno ricordare perché di solito ci piace schierarci con i piccoletti. Quelli che sembrano sconfitti in partenza ma che dentro di sé nascondono una forza fuori dal comune e alla fine vincono, a modo loro. Una parabola di sofferenze e riscatto che ci assicura quell'effetto catartico che libera la mente e purifica il genere umano da ventitré secoli o giù di lì.
Star Wars The Mandalorian and Grogu: la trama del film
La trama di The Mandalorian and Grogu è abbastanza semplice per chi ha seguito con passione la serie tv. L’Impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre la nascente Nuova Repubblica cerca di proteggere tutto ciò per cui l’Alleanza Ribelle ha combattuto, ha arruolato l’aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e del suo giovane apprendista Grogu. Diretto da Jon Favreau, Star Wars:The Mandalorian and Grogu riporta l'universo di Guerre Stellari al cinema dopo 7 anni di assenza e vede anche la partecipazione di Sigourney Weaver, Jeremy Allen White, un cameo vocale di Martin Scorsese. Prodotto da Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce, con musiche composte da Ludwig Göransson.