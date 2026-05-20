Downton Abbey – Il Gran Finale arriva su Sky e NOW: il capitolo conclusivo della saga debutta il 24 maggio

L’universo di Downton Abbey si prepara a salutare definitivamente il pubblico con Downton Abbey – Il Gran Finale , il film che chiude la lunga storia della famiglia Crawley e della servitù della celebre tenuta inglese. Il lungometraggio debutterà domenica 24 maggio alle 21:15 su Sky Cinema, in streaming su NOW e disponibile anche on demand, inclusa la versione in 4K per i clienti abilitati.

Come sottolineato nella recensione pubblicata da Cinefilos.it, Downton Abbey è riuscita negli anni a trasformarsi “in un racconto capace di attraversare il tempo senza perdere eleganza, trovando nella malinconia del cambiamento la sua vera forza narrativa”. Un aspetto che sembra destinato a tornare centrale anche in questo ultimo capitolo, ambientato nei primi anni Trenta e segnato dalle profonde trasformazioni sociali che stanno cambiando il volto dell’Inghilterra aristocratica.

Diretto da Simon Curtis e scritto dal creatore della serie Julian Fellowes, il film riunisce il cast storico guidato da Hugh Bonneville, Michelle Dockery ed Elizabeth McGovern. Tornano inoltre Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle e Joanne Froggatt per un finale che dovrà fare i conti anche con l’assenza di Violet Grantham, il personaggio interpretato dall’indimenticabile Maggie Smith.

Il futuro di Downton Abbey passa tra scandali, crisi economiche e nuove generazioni

Secondo la sinossi ufficiale, il nuovo film riporterà la famiglia Crawley all’inizio degli anni Trenta. Mary Crawley sarà coinvolta in uno scandalo pubblico mentre l’intera famiglia dovrà affrontare difficoltà economiche che minacciano il prestigio sociale della casata. Parallelamente, anche la servitù della tenuta si troverà davanti a nuovi cambiamenti, con una nuova generazione pronta a raccogliere il testimone.

Per accompagnare l’uscita del film, Sky celebrerà l’intera saga con una programmazione speciale dedicata ai fan storici della serie. Dal 21 al 24 maggio su Sky Collection saranno trasmesse in maratona tutte le sei stagioni della serie, già disponibili anche on demand e in streaming su NOW. Inoltre, i primi due film della saga, Downton Abbey e Downton Abbey II – Una nuova era, torneranno disponibili on demand e approderanno su Sky Cinema Romance rispettivamente il 22 e il 23 maggio.

Con Downton Abbey – Il Gran Finale si chiude così uno dei franchise televisivi britannici più popolari degli ultimi anni, capace di trasformare il racconto dell’aristocrazia inglese in un fenomeno globale tra televisione e cinema.