Kill Bill The Whole Bloody Affair: da Hamilton a Uma Thurman, 8(+8) novità e curiosità che non sapevate sul film di Tarantino
Senza tagli, se non quelli della superba katana forgiata da Hattori Hanzo. Come avrebbe sempre dovuto essere. Dal 28 maggio al 3 giugno Kill Bill torna al cinema dopo oltre vent'anni, per la prima volta riunito in un unico film da 281 minuti. Come era nelle intenzioni del regista Quentin Tarantino fino dall'inizio. "The Whole Bloody Affair", che per anni ha circolato appannaggio di pochi fortunati nell'underground cinematografico, introduce un paio di sostanziali novità come il combattimento contro gli 88 Folli interamente a colori (all'epoca la produzione lo virò al bianco e nero per aggirare la censura e abbassare il child rating) e 7 minuti e mezzo inediti del flashback anime sul passato di O-Ren Ishii. Dalle citazioni ai maestri del kung fu fino all'incidente di Uma Thurman che rovinò il sodalizio con Tarantino, ecco 8(+8, qualunque riferimento ai Folli è naturalmente non casuale) curiosità su Kill Bill che forse ancora non sapevate.
1. Uma Thurman e la preparazione fisica
Il ruolo della Sposa ha richiesto a Uma Thurman un duro allenamento fisico e una preparazione nel campo delle arti marziali. L'attrice non aveva una formazione sportiva di base né alcuna esperienza con il kung fu: da adolescente era descritta come poco atletica, senza una vera e propria passione per lo sport. Nel 2002, quando uscì il film, aveva appena partorito il suo secondogenito e doveva tornare in forma: si dedicò completamente all’apprendimento del combattimento sotto la guida del coreografo Yuen Woo-Ping e di vari stunt actor. In totale, Thurman affrontò un intenso periodo di formazione di tre mesi durante il quale imparò la scherma con la spada, il giapponese e le arti marziali. Una trasformazione notevole per interpretare una killer letale.
2. La controfigura: Zoe Bell, ginnasta e marzialista
Zoe Bell, originaria della Nuova Zelanda, si era affermata fin da adolescente come ginnasta ed esperta in arti marziali, ma approdò al mondo dello stunt in modo un po' più rocambolesco. La leggenda racconta che Bell fosse nel bel mezzo dell’allenamento di arti marziali quando il padre, medico al pronto soccorso, curò uno stuntman per una ferita alla testa e tornò a casa con il suo numero di telefono. Sei mesi dopo Zoe era sul set di Xena: Principessa Guerriera. Senza l’incidente sportivo di uno sconosciuto, probabilmente non l'avremmo mai vista come controfigura di Uma Thurman in Kill Bill. Per l'interpretazione, Bell fu nominata ai Taurus World Stunt Awards (gli Oscar degli stunt) per Kill Bill Vol. 1 nelle categorie Miglior Stunt Femminile e Miglior Combattimento, e vinse entrambi i premi l’anno successivo per Kill Bill Vol. 2.
3. Il coreografo Tetsuro Shimaguchi e Lewis Hamilton
Tetsuro Shimaguchi, maestro di katana e coreografo delle scene di combattimento giapponesi, appare anche come attore nei panni di Miki, l'affiliato della Yakuza che esegue un impressionante salto mortale dal balcone della House of Blue Leaves prima di finire in piscina per mano della Sposa. Non è un caso se è stato il primo a “morire” nella scena, così da poter tornare subito ad allenatore gli altri attori. Shimaguchi non era stato ingaggiato per recitare, solo per coreografare. Fu Sonny Chiba, che interpreta Hattori Hanzo nel film, a presentarlo a Tarantino per caso, dicendo: “Sai che questo ragazzo è a Los Angeles e sta cercando di affermarsi come esperto di spade?”. Tarantino si interessò, e Shimaguchi si ritrovò sia a coreografare che a recitare. Lo scorso marzo, prima del Gp di Suzuka, Shimaguchi ha dato lezioni di katana anche a Lewis Hamilton: "La lezione mi ha riportato indietro nel tempo - ha scritto il pilota della Ferrari sui social -, ricordandomi di quando facevo karate da bambino. Avevo iniziato a prendere lezioni per imparare a gestire i bulli a scuola, ma mi ha insegnato molto più che a difendermi: mi ha trasmesso disciplina, rispetto e umiltà".
4. Un errore marziale passato inosservato
Nonostante la perfezione quasi maniacale di ogni dettaglio, in una scena Uma Thurman esegue in modo tecnicamente scorretto la hadaka-jime (strangolamento da dietro) su Vernita Green: il braccio è posizionato in modo che la piega del gomito si trova davanti alla trachea, lasciando un vuoto che riduce l’efficacia della tecnica.
5. La scena più lunga: 8 settimane di allenamento
Per girare lo scontro nel giardino d’inverno tra la Sposa e O-Ren ci vollero quasi due mesi, considerando anche le prove con le coreografie. Quella scena, pur durando esattamente 4 minuti e 59 secondi, fu preceduta dalla battuta di Lucy Liu: "Durerà al massimo 5 minuti".
6. I riferimenti a Bruce Lee
In Kill Bill Vol. 1, Uma Thurman indossa una tuta gialla con strisce nere, che è l’easter egg più evidente dell’intero film: si tratta di una replica quasi identica della tuta indossata da Bruce Lee in "L'ultimo combattimento di Chen" (1978). L'idea non fu di Tarantino ma della costumista Catherine Marie Thomas, dato che Tarantino aveva originariamente immaginato Thurman in una tuta intera. Ma non è l'unico riferimento presente al leggendario attore di arti marziali: in Vol.2, Vol. 2, Pai Mei insegna a Beatrix il “pugno da tre pollici”, che le permette di generare una forza devastante a soli tre pollici di distanza dall'avversario. Anche qui il riferimento diretto è al celebre “pugno da un pollice” di Bruce Lee, che lo eseguiva a una distanza compresa tra 1 e 6 pollici. La trasmissione tv MythBusters ha poi testato la tecnica nell’episodio 112, concludendo che uscire da una bara sottoterra con quel metodo è fisicamente impossibile.
7. Pai Mei, Bak Mei e Tarantino
Il personaggio di Pai Mei è ispirato a Bak Mei, un maestro di arti marziali realmente esistito, al quale viene attribuita la creazione della tecnica del kung fu del “Sopracciglio Bianco”. Secondo la leggenda, durante la Dinastia Qing tradì i monaci anziani del tempio Shaolin. All'inizio Tarantino aveva intenzione di interpretare lui stesso Pai Mei, e per questo motivo partecipò all’allenamento insieme al resto del cast. Solo durante le riprese della scena della House of Blue Leaves si rese conto che si divertiva molto di più dietro la macchina da presa e rinunciò al ruolo, affidandolo a Gordon Liu.
8. Tarantino non capisce di auto
All’epoca delle riprese di Kill Bill, l’unica auto “cool” che Tarantino aveva mai posseduto era una Geo - una piccola utilitaria economica - e guidava un Volvo a quattro porte. Eppure il film è pieno di automobili iconiche, tutte scelte dal production designer David Wasco e da David Carradine, che nei film interpreta Bill, non da lui.
9. La De Tomaso Mangusta: il significato nascosto dell'auto italiana di Bill
L'esempio più lampante è l’auto che guida Bill, ovvero una Mangusta: una sportiva italiana prodotta in serie limitata da De Tomaso. Il significato è nascosto: Mangusta è anche l’unico animale capace di uccidere un cobra in uno scontro diretto, grazie alla sua velocità, agilità e riflessi. Tutti i membri della Deadly Viper Assassination Squad hanno nomi di serpente, e Bill è il “domatore di serpenti”.
10. General Motors rifiutò Tarantino
Tarantino non è un appassionato di auto e inizialmente aveva pensato a una Porsche argentata per Bill. Fu Wasco, che possedeva già una Mangusta nera con interni in pelle cammello, a proporre alla produzione uno dei due prototipi esistenti della Cadillac Cien. General Motors rifiutò di apparire in un film di Tarantino, e quando tornò sull’offerta chiese una cifra molto elevata per il noleggio. Wasco contattò la Pantera International e presentò le foto di entrambe le auto a Tarantino, che scelse il modello più vecchio.
11. L’incidente in auto di Uma Thurman: la scena più pericolosa del film
Negli ultimi giorni delle riprese, Tarantino chiese a Uma Thurman di guidare personalmente una Volkswagen Karmann Ghia decappottabile blu per la scena in cui la Sposa va a uccidere Bill. Thurman era stata avvisata che l’auto era stata riconfigurata da cambio manuale ad automatico e poteva non funzionare correttamente, e aveva chiesto che la scena fosse affidata a una controfigura. Sfortunatamente Zoe Bell all'epoca si era infortunata costole e legamenti del polso simulando di essere scaraventata all’indietro dallo sparo di un fucile. Thurman perse così il controllo della vettura su una curva imprevista e si schiantò contro una palma, riportando una commozione cerebrale e danni permanenti alle ginocchia e al collo. Un esperto di stunt di Hollywood commentò: "Avrebbe potuto essere una morte per decapitazione. È stata irresponsabilità a livello estremo". L'episodio lasciò strascichi importanti anche sull'amicizia e il soldalizio artistico tra Quentin e Uma, la quale chiese a più riprese il filmato dell'incidente. Solo nel 2018 Tarantino lo trovò e glielo consegnò: Thurman dichiarò che fu Harvey Weinstein - allora produttore esecutivo del film - a nasconderlo per anni.
12. La Pussy Wagon: Tarantino la guidava ogni giorno
Dopo le riprese, Tarantino si portò a casa la Pussy Wagon, il pick up giallo Chevrolet diventato celebre fin dalle prime scene del film, che gudò regolarmente per un po' sulle strade di Los Angeles. Smise solo perché, come confessò lui stesso, ogni volta che lo guidava in autostrada tutti lo riconoscevano immediatamente.
13. Il “campo olimpico” di Culver City
Per tre mesi, Uma Thurman, Lucy Liu, Daryl Hannah, David Carradine e Vivica A. Fox trascorsero otto ore al giorno, dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì, a studiare arti marziali in una palestra allestita appositamente a Culver City, in California. Vivica Fox, che nel film appare in una sola scena di combattimento, descrive così quell’esperienza: "Mi sembrava di stare alle Olimpiadi. Apprezzo quelle ore interminabili nella camera di tortura di Culver City. Era il suo modo di distruggerci per ricostruirci".
14. Sonny Chiba: cintura nera in quattro discipline
Sonny Chiba, che interpreta Hattori Hanzo, è un atleta cintura nera in karate, ninjutsu, judo e kendo. Non era un attore che imparava le arti marziali per il film: era un vero marzialista prestato alla recitazione. Tarantino lo aveva amato sin dai suoi film anni ‘70 e il casting in Kill Bill fu per lui l’omaggio definitivo a un artista e performer che ne aveva ispirato innumerevoli altri.
15. La figlia di Sonny Chiba allena le attrici nel film del padre
A proposito. Julie Manase, la prima componente femminile degli 88 Folli a essere eliminata dalla Sposa, è la figlia di Sonny Chiba nella vita reale, e fu proprio lei ad allenare tutte le attrici del film.
16. David Carradine: Tai Chi quotidiano a quasi 70 anni
All’epoca delle riprese, David Carradine si avvicinava ai 70 anni ed era in forma straordinaria, grazie alle sue abitudini alimentari e alla sua pratica quotidiana del Tai Chi. Come il resto del cast, affrontò comunque mesi di allenamento nelle arti marziali e nella scherma con la spada, commentando con ironia: "È uno dei vantaggi di continuare a lavorare in questo settore: ti pagano per allenarti e stare in forma".
Senza tagli, se non quelli della superba katana forgiata da Hattori Hanzo. Come avrebbe sempre dovuto essere. Dal 28 maggio al 3 giugno Kill Bill torna al cinema dopo oltre vent'anni, per la prima volta riunito in un unico film da 281 minuti. Come era nelle intenzioni del regista Quentin Tarantino fino dall'inizio. "The Whole Bloody Affair", che per anni ha circolato appannaggio di pochi fortunati nell'underground cinematografico, introduce un paio di sostanziali novità come il combattimento contro gli 88 Folli interamente a colori (all'epoca la produzione lo virò al bianco e nero per aggirare la censura e abbassare il child rating) e 7 minuti e mezzo inediti del flashback anime sul passato di O-Ren Ishii. Dalle citazioni ai maestri del kung fu fino all'incidente di Uma Thurman che rovinò il sodalizio con Tarantino, ecco 8(+8, qualunque riferimento ai Folli è naturalmente non casuale) curiosità su Kill Bill che forse ancora non sapevate.
1. Uma Thurman e la preparazione fisica
Il ruolo della Sposa ha richiesto a Uma Thurman un duro allenamento fisico e una preparazione nel campo delle arti marziali. L'attrice non aveva una formazione sportiva di base né alcuna esperienza con il kung fu: da adolescente era descritta come poco atletica, senza una vera e propria passione per lo sport. Nel 2002, quando uscì il film, aveva appena partorito il suo secondogenito e doveva tornare in forma: si dedicò completamente all’apprendimento del combattimento sotto la guida del coreografo Yuen Woo-Ping e di vari stunt actor. In totale, Thurman affrontò un intenso periodo di formazione di tre mesi durante il quale imparò la scherma con la spada, il giapponese e le arti marziali. Una trasformazione notevole per interpretare una killer letale.
2. La controfigura: Zoe Bell, ginnasta e marzialista
Zoe Bell, originaria della Nuova Zelanda, si era affermata fin da adolescente come ginnasta ed esperta in arti marziali, ma approdò al mondo dello stunt in modo un po' più rocambolesco. La leggenda racconta che Bell fosse nel bel mezzo dell’allenamento di arti marziali quando il padre, medico al pronto soccorso, curò uno stuntman per una ferita alla testa e tornò a casa con il suo numero di telefono. Sei mesi dopo Zoe era sul set di Xena: Principessa Guerriera. Senza l’incidente sportivo di uno sconosciuto, probabilmente non l'avremmo mai vista come controfigura di Uma Thurman in Kill Bill. Per l'interpretazione, Bell fu nominata ai Taurus World Stunt Awards (gli Oscar degli stunt) per Kill Bill Vol. 1 nelle categorie Miglior Stunt Femminile e Miglior Combattimento, e vinse entrambi i premi l’anno successivo per Kill Bill Vol. 2.
3. Il coreografo Tetsuro Shimaguchi e Lewis Hamilton
Tetsuro Shimaguchi, maestro di katana e coreografo delle scene di combattimento giapponesi, appare anche come attore nei panni di Miki, l'affiliato della Yakuza che esegue un impressionante salto mortale dal balcone della House of Blue Leaves prima di finire in piscina per mano della Sposa. Non è un caso se è stato il primo a “morire” nella scena, così da poter tornare subito ad allenatore gli altri attori. Shimaguchi non era stato ingaggiato per recitare, solo per coreografare. Fu Sonny Chiba, che interpreta Hattori Hanzo nel film, a presentarlo a Tarantino per caso, dicendo: “Sai che questo ragazzo è a Los Angeles e sta cercando di affermarsi come esperto di spade?”. Tarantino si interessò, e Shimaguchi si ritrovò sia a coreografare che a recitare. Lo scorso marzo, prima del Gp di Suzuka, Shimaguchi ha dato lezioni di katana anche a Lewis Hamilton: "La lezione mi ha riportato indietro nel tempo - ha scritto il pilota della Ferrari sui social -, ricordandomi di quando facevo karate da bambino. Avevo iniziato a prendere lezioni per imparare a gestire i bulli a scuola, ma mi ha insegnato molto più che a difendermi: mi ha trasmesso disciplina, rispetto e umiltà".
4. Un errore marziale passato inosservato
Nonostante la perfezione quasi maniacale di ogni dettaglio, in una scena Uma Thurman esegue in modo tecnicamente scorretto la hadaka-jime (strangolamento da dietro) su Vernita Green: il braccio è posizionato in modo che la piega del gomito si trova davanti alla trachea, lasciando un vuoto che riduce l’efficacia della tecnica.
5. La scena più lunga: 8 settimane di allenamento
Per girare lo scontro nel giardino d’inverno tra la Sposa e O-Ren ci vollero quasi due mesi, considerando anche le prove con le coreografie. Quella scena, pur durando esattamente 4 minuti e 59 secondi, fu preceduta dalla battuta di Lucy Liu: "Durerà al massimo 5 minuti".
6. I riferimenti a Bruce Lee
In Kill Bill Vol. 1, Uma Thurman indossa una tuta gialla con strisce nere, che è l’easter egg più evidente dell’intero film: si tratta di una replica quasi identica della tuta indossata da Bruce Lee in "L'ultimo combattimento di Chen" (1978). L'idea non fu di Tarantino ma della costumista Catherine Marie Thomas, dato che Tarantino aveva originariamente immaginato Thurman in una tuta intera. Ma non è l'unico riferimento presente al leggendario attore di arti marziali: in Vol.2, Vol. 2, Pai Mei insegna a Beatrix il “pugno da tre pollici”, che le permette di generare una forza devastante a soli tre pollici di distanza dall'avversario. Anche qui il riferimento diretto è al celebre “pugno da un pollice” di Bruce Lee, che lo eseguiva a una distanza compresa tra 1 e 6 pollici. La trasmissione tv MythBusters ha poi testato la tecnica nell’episodio 112, concludendo che uscire da una bara sottoterra con quel metodo è fisicamente impossibile.
7. Pai Mei, Bak Mei e Tarantino
Il personaggio di Pai Mei è ispirato a Bak Mei, un maestro di arti marziali realmente esistito, al quale viene attribuita la creazione della tecnica del kung fu del “Sopracciglio Bianco”. Secondo la leggenda, durante la Dinastia Qing tradì i monaci anziani del tempio Shaolin. All'inizio Tarantino aveva intenzione di interpretare lui stesso Pai Mei, e per questo motivo partecipò all’allenamento insieme al resto del cast. Solo durante le riprese della scena della House of Blue Leaves si rese conto che si divertiva molto di più dietro la macchina da presa e rinunciò al ruolo, affidandolo a Gordon Liu.
8. Tarantino non capisce di auto
All’epoca delle riprese di Kill Bill, l’unica auto “cool” che Tarantino aveva mai posseduto era una Geo - una piccola utilitaria economica - e guidava un Volvo a quattro porte. Eppure il film è pieno di automobili iconiche, tutte scelte dal production designer David Wasco e da David Carradine, che nei film interpreta Bill, non da lui.