Kill Bill The Whole Bloody Affair: da Hamilton a Uma Thurman, 8(+8) novità e curiosità che non sapevate sul film di Tarantino

Senza tagli, se non quelli della superba katana forgiata da Hattori Hanzo . Come avrebbe sempre dovuto essere. Dal 28 maggio al 3 giugno Kill Bill torna al cinema dopo oltre vent'anni, per la prima volta riunito in un unico film da 281 minuti. Come era nelle intenzioni del regista Quentin Tarantino fino dall'inizio. "The Whole Bloody Affair", che per anni ha circolato appannaggio di pochi fortunati nell'underground cinematografico, introduce un paio di sostanziali novità come il combattimento contro gli 88 Folli interamente a colori (all'epoca la produzione lo virò al bianco e nero per aggirare la censura e abbassare il child rating) e 7 minuti e mezzo inediti del flashback anime sul passato di O-Ren Ishii . Dalle citazioni ai maestri del kung fu fino all'incidente di Uma Thurman che rovinò il sodalizio con Tarantino, ecco 8(+8, qualunque riferimento ai Folli è naturalmente non casuale) curiosità su Kill Bill che forse ancora non sapevate.

1. Uma Thurman e la preparazione fisica

Il ruolo della Sposa ha richiesto a Uma Thurman un duro allenamento fisico e una preparazione nel campo delle arti marziali. L'attrice non aveva una formazione sportiva di base né alcuna esperienza con il kung fu: da adolescente era descritta come poco atletica, senza una vera e propria passione per lo sport. Nel 2002, quando uscì il film, aveva appena partorito il suo secondogenito e doveva tornare in forma: si dedicò completamente all’apprendimento del combattimento sotto la guida del coreografo Yuen Woo-Ping e di vari stunt actor. In totale, Thurman affrontò un intenso periodo di formazione di tre mesi durante il quale imparò la scherma con la spada, il giapponese e le arti marziali. Una trasformazione notevole per interpretare una killer letale.

2. La controfigura: Zoe Bell, ginnasta e marzialista

Zoe Bell, originaria della Nuova Zelanda, si era affermata fin da adolescente come ginnasta ed esperta in arti marziali, ma approdò al mondo dello stunt in modo un po' più rocambolesco. La leggenda racconta che Bell fosse nel bel mezzo dell’allenamento di arti marziali quando il padre, medico al pronto soccorso, curò uno stuntman per una ferita alla testa e tornò a casa con il suo numero di telefono. Sei mesi dopo Zoe era sul set di Xena: Principessa Guerriera. Senza l’incidente sportivo di uno sconosciuto, probabilmente non l'avremmo mai vista come controfigura di Uma Thurman in Kill Bill. Per l'interpretazione, Bell fu nominata ai Taurus World Stunt Awards (gli Oscar degli stunt) per Kill Bill Vol. 1 nelle categorie Miglior Stunt Femminile e Miglior Combattimento, e vinse entrambi i premi l’anno successivo per Kill Bill Vol. 2.

3. Il coreografo Tetsuro Shimaguchi e Lewis Hamilton

Tetsuro Shimaguchi, maestro di katana e coreografo delle scene di combattimento giapponesi, appare anche come attore nei panni di Miki, l'affiliato della Yakuza che esegue un impressionante salto mortale dal balcone della House of Blue Leaves prima di finire in piscina per mano della Sposa. Non è un caso se è stato il primo a “morire” nella scena, così da poter tornare subito ad allenatore gli altri attori. Shimaguchi non era stato ingaggiato per recitare, solo per coreografare. Fu Sonny Chiba, che interpreta Hattori Hanzo nel film, a presentarlo a Tarantino per caso, dicendo: “Sai che questo ragazzo è a Los Angeles e sta cercando di affermarsi come esperto di spade?”. Tarantino si interessò, e Shimaguchi si ritrovò sia a coreografare che a recitare. Lo scorso marzo, prima del Gp di Suzuka, Shimaguchi ha dato lezioni di katana anche a Lewis Hamilton: "La lezione mi ha riportato indietro nel tempo - ha scritto il pilota della Ferrari sui social -, ricordandomi di quando facevo karate da bambino. Avevo iniziato a prendere lezioni per imparare a gestire i bulli a scuola, ma mi ha insegnato molto più che a difendermi: mi ha trasmesso disciplina, rispetto e umiltà".

4. Un errore marziale passato inosservato

Nonostante la perfezione quasi maniacale di ogni dettaglio, in una scena Uma Thurman esegue in modo tecnicamente scorretto la hadaka-jime (strangolamento da dietro) su Vernita Green: il braccio è posizionato in modo che la piega del gomito si trova davanti alla trachea, lasciando un vuoto che riduce l’efficacia della tecnica.

5. La scena più lunga: 8 settimane di allenamento

Per girare lo scontro nel giardino d’inverno tra la Sposa e O-Ren ci vollero quasi due mesi, considerando anche le prove con le coreografie. Quella scena, pur durando esattamente 4 minuti e 59 secondi, fu preceduta dalla battuta di Lucy Liu: "Durerà al massimo 5 minuti".

6. I riferimenti a Bruce Lee

In Kill Bill Vol. 1, Uma Thurman indossa una tuta gialla con strisce nere, che è l’easter egg più evidente dell’intero film: si tratta di una replica quasi identica della tuta indossata da Bruce Lee in "L'ultimo combattimento di Chen" (1978). L'idea non fu di Tarantino ma della costumista Catherine Marie Thomas, dato che Tarantino aveva originariamente immaginato Thurman in una tuta intera. Ma non è l'unico riferimento presente al leggendario attore di arti marziali: in Vol.2, Vol. 2, Pai Mei insegna a Beatrix il “pugno da tre pollici”, che le permette di generare una forza devastante a soli tre pollici di distanza dall'avversario. Anche qui il riferimento diretto è al celebre “pugno da un pollice” di Bruce Lee, che lo eseguiva a una distanza compresa tra 1 e 6 pollici. La trasmissione tv MythBusters ha poi testato la tecnica nell’episodio 112, concludendo che uscire da una bara sottoterra con quel metodo è fisicamente impossibile.

7. Pai Mei, Bak Mei e Tarantino

Il personaggio di Pai Mei è ispirato a Bak Mei, un maestro di arti marziali realmente esistito, al quale viene attribuita la creazione della tecnica del kung fu del “Sopracciglio Bianco”. Secondo la leggenda, durante la Dinastia Qing tradì i monaci anziani del tempio Shaolin. All'inizio Tarantino aveva intenzione di interpretare lui stesso Pai Mei, e per questo motivo partecipò all’allenamento insieme al resto del cast. Solo durante le riprese della scena della House of Blue Leaves si rese conto che si divertiva molto di più dietro la macchina da presa e rinunciò al ruolo, affidandolo a Gordon Liu.

8. Tarantino non capisce di auto

All’epoca delle riprese di Kill Bill, l’unica auto “cool” che Tarantino aveva mai posseduto era una Geo - una piccola utilitaria economica - e guidava un Volvo a quattro porte. Eppure il film è pieno di automobili iconiche, tutte scelte dal production designer David Wasco e da David Carradine, che nei film interpreta Bill, non da lui.