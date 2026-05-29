Marilyn - C’era una volta Hollywood: il documentario che racconta la vera storia di Marilyn Monroe arriva su Sky

A cento anni dalla nascita di Marilyn Monroe, Sky dedica un nuovo documentario a una delle figure più affascinanti e controverse della storia del cinema. Marilyn – C’era una volta Hollywood debutterà in prima visione il 1° giugno alle 21:15 su Sky Documentaries, in streaming su NOW e disponibile on demand, proponendo un ritratto inedito della donna dietro il mito.

Attraverso tre episodi realizzati dopo oltre dieci anni di ricerca, il documentario ripercorre la trasformazione di Norma Jeane Baker nella star che avrebbe conquistato Hollywood e l’immaginario collettivo mondiale. L’obiettivo non è soltanto raccontare la nascita di un’icona, ma comprendere quali eventi, traumi e ambizioni abbiano contribuito a costruire il personaggio di Marilyn Monroe.

Grazie a testimonianze esclusive di familiari mai intervistati prima e al contributo di studiosi ed esperti, la serie ricostruisce l’infanzia difficile dell’attrice, segnata da abbandoni e fragilità familiari che avrebbero influenzato profondamente il suo percorso personale e professionale. Un racconto che prova ad andare oltre il glamour e la leggenda per mostrare la complessità di una donna spesso ridotta a simbolo.

Il documentario esplora il prezzo pagato da Marilyn Monroe per diventare una leggenda

Uno degli aspetti più interessanti di Marilyn – C’era una volta Hollywood riguarda l’attenzione dedicata alle persone che hanno contribuito alla costruzione della sua carriera. Il documentario approfondisce infatti il ruolo di figure fondamentali come Natasha Lytess, Johnny Hyde, Lee Strasberg e Paula Strasberg, oltre a produttori e personalità influenti che hanno accompagnato la sua ascesa nel sistema hollywoodiano.

La serie affronta inoltre alcuni dei capitoli più complessi della sua vita privata, analizzando il rapporto tra successo, vulnerabilità e bisogno di riconoscimento che ha caratterizzato il suo percorso. Attraverso una lettura psicologica e storica, il documentario mostra come la costruzione del mito Marilyn Monroe sia stata anche il risultato di profonde ferite personali e di una costante ricerca di accettazione.

A distanza di decenni dalla sua scomparsa, Marilyn continua a rappresentare una delle figure più iconiche del Novecento. Questo nuovo documentario offre l’occasione di riscoprirla da una prospettiva diversa, restituendo al pubblico il ritratto di una donna che ha cambiato per sempre la cultura popolare, pagando però un prezzo altissimo per la propria immortalità.