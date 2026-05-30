Il cinema in piazza, una retrospettiva dedicata a Gabriele Muccino

Un cinema emotivo, viscerale, generazionale, capace di raccontare fragilità, desideri e inquietudini di intere generazioni: questo è l’universo cinematografico di Gabriele Muccino . Dal 31 maggio al 12 luglio , ogni domenica a Piazza San Cosimato, Il Cinema in Piazza organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America, dedica al regista sei appuntamenti speciali che ripercorrono il cammino di uno degli autori italiani più popolari degli ultimi trent’anni, dal cinema italiano fino a Hollywood. Un viaggio che culminerà il 13 giugno al Cinema Troisi con il settimo appuntamento della retrospettiva, per un viaggio completo nel cinema di Gabriele Muccino.

La rassegna si apre domenica 31 maggio con Ecco fatto (1998), esordio cinematografico travolgente nato - come racconta lo stesso Muccino - dal desiderio di “raccontare la deformazione della realtà al servizio di un’ossessione, l’innesco di una vera e propria forma di follia”. Un debutto che impone immediatamente il suo sguardo inquieto e sentimentale e che lancia giovani interpreti destinati a diventare protagonisti del cinema italiano come Giorgio Pasotti e Claudio Santamaria oltre a Barbora Bobulova.

Il 7 giugno arriva Come te nessuno mai (1999), cult generazionale con protagonista Silvio Muccino: il racconto sincero e caotico dell’adolescenza, delle occupazioni studentesche, dei primi amori e del bisogno di sentirsi vivi, diventato uno dei film simbolo di una generazione.

Il 14 giugno Gabriele Muccino presenterà L’ultimo bacio (2001), in un incontro moderato da Mariella Lazzarin, direttrice artistica de Il Cinema in Piazza. Interpretato da Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno e Pierfrancesco Favino, il film consacra Muccino al grande pubblico raccontando la paura di crescere e l’incapacità di vivere serenamente l’amore e l’età adulta. Un successo enorme che, oltre a lanciare definitivamente Martina Stella, allora giovanissima rivelazione del cinema italiano, aprirà al regista le porte del cinema americano.

La retrospettiva prosegue con Ricordati di me (2003), A casa tutti bene (2018) e Gli anni più belli (2020), attraversando oltre vent’anni di storie familiari, passioni e conflitti generazionali.

A chiudere idealmente il percorso internazionale di Gabriele Muccino sarà Sette anime (2008), presentato sabato 13 giugno al Cinema Troisi da Gabriele Muccino insieme a Rosario Dawson. Interpretato da Will Smith e Rosario Dawson, il film è un intenso dramma sul senso di colpa, la redenzione e il sacrificio: la storia di un uomo che tenta di salvare sette vite per espiare una tragedia che ha segnato per sempre la sua esistenza. Un racconto profondo e universale che conferma la capacità di Muccino di portare il suo cinema emotivo anche a Hollywood.

Calendario retrospettiva – Piazza San Cosimato

31 maggio — Ecco fatto

7 giugno — Come te nessuno mai

14 giugno — L’ultimo bacio

21 giugno — Ricordati di me

5 luglio — A casa tutti bene

12 luglio — Gli anni più belli

Ingresso libero e gratuito. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.15

Evento speciale – Cinema Troisi

13 giugno — Sette anime con Gabriele Muccino e Rosario Dawson