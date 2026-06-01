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La fine di Oak Street, ecco il teaser trailer del nuovo film con Anne Hathaway ed Ewan McGregor

La fine di Oak Street, ecco il teaser trailer del nuovo film con Anne Hathaway ed Ewan McGregor

2 min

Secondo quanto riportato da Cinefilos.it, Warner Bros. Pictures ha diffuso il primo teaser trailer di La fine di Oak Street, il nuovo film scritto e diretto da David Robert Mitchell e prodotto da J.J. Abrams. Il progetto vede protagonisti Anne Hathaway ed Ewan McGregor, affiancati da Maisy Stella e Christian Convery, e arriverà nelle sale italiane il 12 agosto 2026.

Il teaser offre un primo sguardo all'atmosfera enigmatica del film, che mescola fantascienza, mistero e tensione familiare. Pur senza svelare troppo della trama, le immagini anticipano un evento destinato a cambiare radicalmente la vita dei protagonisti.

La storia segue la famiglia Platt quando un misterioso fenomeno cosmico colpisce Oak Street, un tranquillo quartiere di periferia. L'intera comunità viene improvvisamente trasportata in un luogo sconosciuto, costringendo gli abitanti a confrontarsi con una realtà completamente diversa da quella che conoscevano. In questo scenario surreale, la famiglia dovrà restare unita per trovare una via di sopravvivenza e comprendere cosa sia realmente accaduto.

Dietro la macchina da presa David Robert Mitchell ritrova alcuni collaboratori di primo piano, tra cui il direttore della fotografia Michael Gioulakis, il montatore John Axelrad e il compositore Michael Giacchino. Il film è prodotto da Bad Robot e Jackson Pictures, con J.J. Abrams tra i produttori principali.

La fine di Oak Street sarà distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures a partire dal 12 agosto 2026.

 

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