La fine di Oak Street, ecco il teaser trailer del nuovo film con Anne Hathaway ed Ewan McGregor

Secondo quanto riportato da Cinefilos.it, Warner Bros. Pictures ha diffuso il primo teaser trailer di La fine di Oak Street, il nuovo film scritto e diretto da David Robert Mitchell e prodotto da J.J. Abrams. Il progetto vede protagonisti Anne Hathaway ed Ewan McGregor, affiancati da Maisy Stella e Christian Convery, e arriverà nelle sale italiane il 12 agosto 2026.