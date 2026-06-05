Scary Movie 6 arriva al cinema!
Dopo 13 anni di assenza, il franchise di Scary Movie torna al cinema con un nuovo capitolo che si propone come un riavvio della storia, pur vedendo protagonisti i personaggi storici.
Come si legge nella recensione di Dario Boldini su Cinefilos.it "Scary Movie 6 celebra il ritorno della saga con una satira che prende di mira non solo l'horror moderno, ma anche l'ossessione di Hollywood per remake, reboot, sequel e "capitoli finali" che sembrano non finire mai."
Ventisei anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare (“Ghostface”), i Core Four tornano nel mirino dell’assassino — e nessun franchise horror è al sicuro. Marlon Wayans (“Shorty”), Shawn Wayans (“Ray”), Anna Faris (“Cindy”) e Regina Hall (“Brenda”) si riuniscono in Scary Movie insieme a volti amatissimi di ritorno e nuove facce pronte a fare a pezzi reboot, remake, requel, prequel, sequel, spin-off, elevated horror, origin story, qualsiasi cosa contenga la parola “legacy” e ogni “capitolo finale” che finale non è mai. Niente è sacro. Nessun cliché sopravvive. Ogni limite viene superato. I Wayans sono tornati per cancellare la Cancel Culture.