Scary Movie 6 arriva al cinema!

Come si legge nella recensione di Dario Boldini su Cinefilos.it "Scary Movie 6 celebra il ritorno della saga con una satira che prende di mira non solo l'horror moderno, ma anche l'ossessione di Hollywood per remake, reboot, sequel e "capitoli finali" che sembrano non finire mai."

Ventisei anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare (“Ghostface”), i Core Four tornano nel mirino dell’assassino — e nessun franchise horror è al sicuro. Marlon Wayans (“Shorty”), Shawn Wayans (“Ray”), Anna Faris (“Cindy”) e Regina Hall (“Brenda”) si riuniscono in Scary Movie insieme a volti amatissimi di ritorno e nuove facce pronte a fare a pezzi reboot, remake, requel, prequel, sequel, spin-off, elevated horror, origin story, qualsiasi cosa contenga la parola “legacy” e ogni “capitolo finale” che finale non è mai. Niente è sacro. Nessun cliché sopravvive. Ogni limite viene superato. I Wayans sono tornati per cancellare la Cancel Culture.