Cinefilos Podcast, online l'episodio dedicato ai film che raccontano l'estate

È disponibile da oggi il nuovo episodio del Podcast di Cinefilos.it , il format di approfondimento dedicato al cinema e alle serie TV. La puntata, intitolata "I film che sanno di estate" , è condotta da Camilla Tettoni e propone un viaggio attraverso alcune delle opere che hanno trasformato la stagione estiva in un elemento centrale del racconto cinematografico.

Secondo quanto proposto da Cinefilos.it, l'estate al cinema non rappresenta soltanto uno sfondo narrativo, ma diventa spesso un'atmosfera, uno stato d'animo e un luogo della memoria capace di influenzare profondamente personaggi e storie.

Da Call Me by Your Name ad Aftersun, il cinema dell'estate raccontato nel nuovo episodio

Nel corso della puntata vengono analizzati film che hanno fatto dell'estate uno strumento narrativo essenziale. Tra i titoli affrontati figurano Call Me by Your Name, Aftersun, Do the Right Thing e La piscina, opere molto diverse tra loro ma accomunate dalla capacità di raccontare il desiderio, la nostalgia, la crescita personale e le tensioni che si nascondono dietro la leggerezza apparente della bella stagione.

Attraverso riflessioni e approfondimenti, il podcast esplora il modo in cui il cinema utilizza la luce, il caldo e il tempo sospeso dell'estate per costruire emozioni, ricordi e trasformazioni interiori che restano impresse nello spettatore ben oltre la visione.

L'episodio è già disponibile sulle principali piattaforme di streaming audio e rappresenta il nuovo appuntamento del podcast ufficiale di Cinefilos.it, realtà editoriale da anni impegnata nella divulgazione e nell'approfondimento della cultura cinematografica.