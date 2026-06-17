Fuze - Conto alla rovescia, Aaron Taylor-Johnson e Theo James nel thriller action da oggi al cinema

Arriva oggi nelle sale italiane Fuze - Conto alla rovescia , il nuovo thriller action diretto da David Mackenzie, regista candidato all'Oscar per Hell or High Water. Il film vede protagonisti Aaron Taylor-Johnson e Theo James in una storia che mescola tensione, rapine, complotti e una corsa contro il tempo nel cuore di Londra.

Nel cast figurano anche Sam Worthington, Gugu Mbatha-Raw, Saffron Hocking ed Elham Ehsas. Il film punta su una struttura da heist movie ad alta tensione, arricchita da colpi di scena e da una situazione d'emergenza destinata a sfuggire rapidamente al controllo delle autorità.

Una bomba inesplosa e una rapina nel cuore di Londra

La vicenda prende il via quando una bomba inesplosa risalente alla Seconda guerra mondiale viene scoperta in un cantiere nel centro di Londra. La scoperta costringe le autorità a evacuare un'ampia area della città mentre esercito e polizia lavorano per neutralizzare la minaccia.

Nel caos generale, però, una banda criminale decide di sfruttare la situazione per mettere in atto un ambizioso colpo in banca. Quello che inizialmente appare come un semplice furto si trasforma presto in una complessa partita tra criminali, forze dell'ordine e segreti nascosti, con sviluppi destinati a cambiare continuamente le carte in tavola.

Diretto da David Mackenzie, Fuze - Conto alla rovescia propone un mix di azione, suspense e tensione psicologica, facendo leva sulle interpretazioni di Aaron Taylor-Johnson e Theo James e su una narrazione costruita attorno a continui ribaltamenti.

Il film è da oggi disponibile nelle sale cinematografiche italiane.