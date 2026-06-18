Il Filo del Ragno – Franco Bertini e il basket, la proiezione del documentario al Teatro Sperimentale

La 62esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema , in programma a Pesaro e già nel vivo della propria programmazione, è orgogliosa di ospitare con il supporto del Comune di Pesaro la proiezione speciale del documentario Il Filo del Ragno – Franco Bertini e il basket , diretto da Giovanni Lani e dedicato al cestista pesarese Franco Bertini , eccellenza della pallacanestro italiana nel mondo che tra i tanti successi ha disputato l e Olimpiadi di Tokyo nel 1964 , per poi entrare nell'Italia Basket Hall of Fame nel 2012 . La proiezione si svolgerà venerdì 19 giugno alle ore 11:30 al Teatro Sperimentale , alla presenza del regista Giovanni Lani e del protagonista Franco Bertini.

L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. Dopo il successo del documentario su Valter Scavolini, la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro torna ad omaggiare un grande protagonista della storia della città, stavolta del mondo dello sport. Già presentato nel contesto del Festival in una Matinée alla Chiesa della Maddalena, Il Filo del Ragno – Franco Bertini e il basket arriva finalmente in proiezione.

Nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni della Victoria Libertas, un docufilm realizzato dal giornalista Giovanni Lani nel segno della passione per la palla a spicchi. Fatti, aneddoti, retroscena e tanto altro in 70 minuti davvero imperdibili.

Franco Bertini, ‘Il Ragno’, racconta e si racconta, un percorso dalla palla al cesto alla Palestra Carducci fino ai nostri giorni.

Le parole del sindaco di Pesaro

Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani: «Il Filo del Ragno torna sul grande schermo dopo il successo della prima proiezione, che ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico e confermato quanto la storia del basket pesarese e di Franco Bertini sia ancora viva nel cuore dei pesaresi. Il documentario di Giovanni Lani credo che sia molto più di un racconto sportivo: è un viaggio nella memoria della nostra città, nelle emozioni e nei valori che hanno accompagnato intere generazioni di appassionati. Attraverso la voce e i ricordi di Franco riviviamo gli anni in cui è nata e cresciuta quella passione per il basket che ancora oggi rappresenta uno dei tratti più autentici dell'identità di Pesaro. Franco Bertini è un grande protagonista della nostra comunità, un pesarese che ha saputo portare in alto il nome della città e che continua a trasmettere passione, impegno e senso di appartenenza, e questo documentario restituisce al pubblico una testimonianza preziosa, fatta di sport, sacrifici, amicizie e legami che attraversano il tempo e continuano a unire la nostra comunità. Le numerose richieste ricevute dopo la prima proiezione ci hanno spinto a riproporre questo lavoro all'interno della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, offrendo a tanti cittadini un'ulteriore occasione per vederlo e apprezzarlo».

La 62esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, con la direzione artistica di Pedro Armocida, è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche. Main sponsor Marche Multiservizi. L’accesso ai bandi e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.pesarofilmfest.it; tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche sui canali social ufficiali: Facebook, Instagram, X.