Her Private Hell, il nuovo film di Nicolas Winding Refn arriverà al cinema dal 30 settembre

Secondo quanto riportato da Cinefilos.it, Her Private Hell, il nuovo film scritto e diretto da Nicolas Winding Refn, arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 30 settembre distribuito da MUBI. Il regista di Drive e The Neon Demon torna così sul grande schermo con una nuova opera che ha già attirato l'attenzione della critica internazionale dopo la sua anteprima al Festival di Cannes.