Her Private Hell, il nuovo film di Nicolas Winding Refn arriverà al cinema dal 30 settembre
Secondo quanto riportato da Cinefilos.it, Her Private Hell, il nuovo film scritto e diretto da Nicolas Winding Refn, arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 30 settembre distribuito da MUBI. Il regista di Drive e The Neon Demon torna così sul grande schermo con una nuova opera che ha già attirato l'attenzione della critica internazionale dopo la sua anteprima al Festival di Cannes.
Il film vede protagonista Sophie Thatcher, affiancata da Charles Melton, Kristine Froseth, Havana Rose Liu e Diego Calva. Presentato sulla Croisette, Her Private Hell è stato tra i titoli più discussi della manifestazione grazie alla sua estetica visionaria e al linguaggio cinematografico radicale che da sempre caratterizza il cinema di Refn.
La trama di Her Private Hell
Ambientato in una metropoli del futuro, Her Private Hell segue una giovane donna impegnata nella ricerca del padre scomparso mentre una misteriosa nebbia si diffonde nella città portando con sé una presenza letale e sfuggente.
Nel corso della sua indagine, il suo percorso si intreccia con quello di un soldato americano coinvolto in una disperata missione per salvare la propria figlia da quello che viene descritto come un vero e proprio Inferno. Tra elementi fantascientifici, suggestioni horror e una forte componente emotiva, il film promette di essere una delle opere più ambiziose della carriera del regista danese.
Dopo il passaggio al Festival di Cannes, l'attesa per il ritorno di Nicolas Winding Refn è particolarmente alta. Il pubblico italiano potrà scoprire Her Private Hell nelle sale a partire dal 30 settembre, distribuito da MUBI.