Bud Spencer e Terence Hill, Sky Cinema celebra i 10 anni dalla scomparsa di Bud con una maratona di film cult

A dieci anni dalla scomparsa di Bud Spencer , avvenuta il 27 giugno 2016, Sky Cinema dedica una programmazione speciale a una delle coppie più amate della storia del cinema italiano. Dal 26 giugno al 3 luglio , infatti, Sky Cinema Collection proporrà una collection interamente dedicata ai film interpretati da Bud Spencer e Terence Hill, protagonisti di alcune delle commedie più popolari e iconiche degli ultimi decenni.

L'iniziativa rappresenta un omaggio a un sodalizio artistico che ha attraversato generazioni, conquistando il pubblico con un mix inconfondibile di azione, comicità e amicizia. Tutti i titoli saranno disponibili anche in streaming su NOW e all'interno di una collezione on demand dedicata.

Da ...Altrimenti ci arrabbiamo! a Pari e Dispari: i grandi classici in programmazione

Tra i film che faranno parte della maratona ci sarà ...Altrimenti ci arrabbiamo!, diretto da Marcello Fondato, uno dei titoli simbolo della coppia. Al centro della storia la celebre dune buggy rossa e gialla che scatena una sfida esilarante tra i due protagonisti, tra inseguimenti e scazzottate entrate nella storia del cinema italiano.

Spazio anche a Banana Joe, con Bud Spencer nei panni di un commerciante di banane impegnato a difendere il proprio villaggio dalle prepotenze di un potente imprenditore locale. Non mancherà Chi trova un amico trova un tesoro, avventura ambientata su un'isola misteriosa dove i protagonisti inseguono la leggenda di un tesoro nascosto.

In programmazione anche I due superpiedi quasi piatti, uno dei film più amati dai fan, in cui Bud Spencer e Terence Hill interpretano due improbabili poliziotti coinvolti in un traffico criminale internazionale.

Tra i titoli selezionati figurano inoltre Miami Supercops – I poliziotti dell'8ª strada, action comedy ambientata in Florida, Nati con la camicia, dove i due vengono scambiati per agenti segreti, e Non c'è due senza quattro, commedia degli equivoci in cui interpretano un doppio ruolo nei panni di due sosia chiamati a sostituire due ricchi uomini d'affari.

A chiudere la collection sarà Pari e Dispari, uno dei film più rappresentativi della loro filmografia, ambientato tra il mondo delle scommesse clandestine, truffe e immancabili momenti di comicità.

L'iniziativa di Sky Cinema offre così l'occasione di riscoprire alcuni dei film che hanno reso Bud Spencer e Terence Hill autentiche icone del cinema popolare italiano. A dieci anni dalla scomparsa di Bud, il loro straordinario patrimonio cinematografico continua infatti a divertire e appassionare spettatori di ogni età.