Supergirl arriva al cinema: il nuovo film DC con Milly Alcock inaugura una nuova era per l'eroina kryptoniana

Da oggi Supergirl è nelle sale italiane, portando sul grande schermo la nuova incarnazione dell'eroina interpretata da Milly Alcock . Diretto da Craig Gillespie e scritto da Ana Nogueira , il film è il secondo capitolo cinematografico del nuovo DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran, dopo Superman. Nel cast figurano anche Jason Momoa nel ruolo di Lobo, Matthias Schoenaerts , Eve Ridley , David Krumholtz ed Emily Beecham .

Secondo la recensione di Cinefilos.it, "Supergirl è un capitolo convincente del nuovo DCU che, pur seguendo una struttura narrativa piuttosto canonica e prevedibile, riesce a emozionare e divertire grazie a una protagonista carismatica e ben interpretata da Milly Alcock. Nonostante qualche limite nella sceneggiatura e un villain poco incisivo, il film conquista per cuore, intrattenimento e personalità." Un giudizio che evidenzia come il film riesca a valorizzare la propria protagonista pur senza rinunciare a una lettura critica di alcuni aspetti della narrazione.

Kara Zor-El affronta un viaggio di vendetta e crescita personale

Ispirato alla miniserie a fumetti Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King e Bilquis Evely, il film segue Kara Zor-El mentre accompagna la giovane Ruthye Marye Knoll in una missione di vendetta contro Krem delle Colline Gialle, responsabile dell'uccisione della sua famiglia. Nel corso del viaggio, Supergirl sarà costretta a confrontarsi con il proprio passato e con il significato del suo ruolo nell'universo DC, in una storia che alterna azione, emozione e ambientazioni cosmiche.

L'uscita di Supergirl rappresenta un passaggio importante per il nuovo corso dei DC Studios. Dopo il successo di Superman, il film amplia il mondo condiviso costruito da James Gunn introducendo nuovi personaggi destinati ad avere un ruolo centrale nei futuri capitoli del DC Universe, a partire dall'atteso ritorno di Jason Momoa in un ruolo completamente diverso rispetto al passato, quello del cacciatore di taglie spaziale Lobo.