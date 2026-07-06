Disney+ racconta il calcio femminile con Becoming Her: il documentario sulla crescita di tre giovani bianconere

Disney+ amplia la propria offerta dedicata allo sport con Becoming Her: Prima di diventare grandi , il nuovo documentario prodotto dallo Juventus Creator Lab che debutterà a settembre sulla piattaforma, nella sezione ESPN. La notizia è stata anticipata da Cinefilos.it , che ha diffuso anche il teaser trailer del progetto e i primi dettagli sul documentario.

Prima dell'arrivo in streaming, Becoming Her: Prima di diventare grandi sarà presentato il 20 luglio al Giffoni Film Festival, nella sezione Evento Speciale. A guidare il racconto sarà la voce di Francesca Michielin, chiamata a raccontare il percorso di tre giovani calciatrici accomunate dalla stessa passione.

Tre storie, un unico percorso

Il documentario segue Anna Copelli, calciatrice del settore giovanile della Juventus a Vinovo, Sofia Cholovskaya, della Juventus Academy di Al Khobar (Arabia Saudita), e Samantha Lee, della Juventus Academy di Los Angeles.

Tra allenamenti, scuola, amicizie e vita quotidiana, le tre ragazze affrontano il delicato passaggio verso l'età adulta, mostrando come il calcio possa diventare uno strumento di crescita personale oltre che sportiva.

Particolarmente significativo è il percorso di Anna, costretta a fermarsi dopo un grave infortunio al ginocchio. La riabilitazione e il graduale ritorno in campo diventano il simbolo di una maturazione che va ben oltre il terreno di gioco, mentre Sofia e Samantha continuano a inseguire i propri sogni conciliando sport, studio e vita privata.

Più che un documentario sul calcio, Becoming Her racconta il valore dello sport come occasione di inclusione, fiducia e costruzione della propria identità, mettendo al centro il percorso umano di tre ragazze appartenenti a culture diverse ma unite dalla stessa maglia e dalla stessa ambizione.