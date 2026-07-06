Jovanotti si racconta al cinema: arriva il film evento Lorenzo – L'incredibile avventura di Jovanotti

Jovanotti celebra i suoi 60 anni con un progetto speciale dedicato alla sua vita e alla sua carriera. Dal 26 novembre al 2 dicembre 2026 , per soli sette giorni, arriverà nelle sale italiane LORENZO – L'incredibile avventura di Jovanotti , il documentario distribuito da Plaion Pictures che ripercorre il viaggio umano e artistico di uno dei protagonisti della musica italiana.

Come anticipato da Cinefilos.it, il film sarà presentato in anteprima il 20 luglio al Giffoni Film Festival, nella sezione Evento Speciale, prima dell'uscita nelle sale.

Un viaggio dentro la vita di Lorenzo

Diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, il documentario nasce da un rapporto costruito nel tempo tra i due registi e Lorenzo Cherubini, iniziato con il primo Jova Beach Party del 2019 e proseguito negli anni successivi.

Il film alterna immagini inedite, materiali d'archivio e filmati privati – compresi quelli realizzati dal padre di Jovanotti – a momenti di grande intimità, raccontando non solo il successo dell'artista, ma anche il percorso personale che lo ha accompagnato nel corso della sua carriera.

Tra musica, viaggi, concerti e riflessioni, il documentario mostra un volto meno conosciuto di Lorenzo, affrontando anche i momenti di fragilità e le sfide che hanno segnato la sua vita.

Un evento speciale per i fan

Più che una semplice biografia, LORENZO – L'incredibile avventura di Jovanotti si propone come un racconto capace di avvicinare il pubblico all'uomo oltre il personaggio, offrendo uno sguardo inedito su uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana.

L'uscita limitata a una sola settimana conferma la natura di evento cinematografico pensato per i fan di Jovanotti, che avranno così l'occasione di rivivere sul grande schermo i momenti più significativi della sua carriera e di scoprirne aspetti finora rimasti lontani dai riflettori.

Il film è prodotto da Soleluna e Hi Production, con produzione esecutiva di Tatiana Forese per Amarcord e coproduzione esecutiva di Costanza Coldagelli e Mariangela Offeddu per Matrioska. L'appuntamento nelle sale è fissato dal 26 novembre al 2 dicembre 2026.