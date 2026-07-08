La casa: Il rogo del Male arriva al cinema, torna la storica saga horror prodotta da Sam Raimi

Diretto dal regista francese Sébastien Vaniček, già apprezzato per Vermin, il film è interpretato da Luciane Buchanan, Hunter Doohan (Mercoledì, Daredevil: Rinascita) e Souheila Yacoub (Dune - Parte Due). La sceneggiatura è firmata da Florent Bernard, Sam Raimi e dallo stesso Vaniček, mentre la distribuzione italiana è affidata a Eagle Pictures.

Secondo quanto riportato da Cinefilos.it, La casa: Il rogo del Male rappresenta un nuovo punto di partenza per il franchise, mantenendo intatti gli elementi che hanno reso celebre la saga – possessioni demoniache, tensione e violenza horror – ma raccontando una storia completamente nuova.

La vicenda segue una donna che, dopo la morte del marito, trova rifugio nella casa isolata dei suoceri. Quella che dovrebbe essere una semplice riunione di famiglia si trasforma però in un incubo quando i presenti iniziano a essere posseduti dai Deadites, trascinando tutti in una spirale di follia e terrore.

Prodotto da Sony Pictures, il film punta a rinnovare la saga senza tradirne lo spirito originale, confermando la volontà di Sam Raimi di continuare a espandere uno degli universi horror più longevi e amati del cinema contemporaneo.