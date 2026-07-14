Prime Video svela le prime immagini di Carrie: ecco la nuova serie di Mike Flanagan tratta da Stephen King

Prime Video ha diffuso le prime immagini ufficiali di Carrie , la nuova serie Original che porterà per la prima volta sul piccolo schermo il celebre romanzo d'esordio di Stephen King . L'adattamento, firmato da Mike Flanagan , debutterà questo autunno in esclusiva sulla piattaforma in oltre 240 Paesi e territori.

Come riportato da Cinefilos.it, la serie sarà composta da otto episodi e proporrà una rilettura contemporanea del classico pubblicato nel 1974, aggiornando la vicenda all'era dei social media senza rinunciare ai temi che hanno reso immortale l'opera di King.

La protagonista è Summer Howell, scelta dopo un casting che ha coinvolto oltre mille candidati, nei panni di Carrie White, adolescente emarginata cresciuta sotto il rigido controllo della madre Margaret, interpretata da Samantha Sloyan. Dopo la morte improvvisa del padre, Carrie è costretta a confrontarsi con il difficile ambiente di un liceo pubblico, dove il bullismo, amplificato dai social network, si intreccia con la scoperta dei suoi misteriosi poteri telecinetici.

Secondo la sinossi ufficiale, la serie approfondirà maggiormente i personaggi rispetto al romanzo e ai precedenti adattamenti cinematografici, raccontando come una serie di piccole decisioni quotidiane conduca tutti verso una notte destinata a cambiare ogni cosa. Il racconto promette così di esplorare il sottile confine tra vittima e carnefice, ponendo una domanda centrale: Carrie è destinata a diventare un'eroina, un mostro o qualcosa di molto più complesso?

Accanto a Summer Howell e Samantha Sloyan, il cast comprende Siena Agudong nel ruolo di Sue Snell, Alison Thornton in quello di Chris Hargensen, Joel Oulette nei panni di Tommy Ross, Josie Tota, Arthur Conti, Thalia Dudek, Amber Midthunder e Matthew Lillard, che interpreterà il preside Grayle.

Mike Flanagan, già autore di serie come Midnight Mass e The Haunting of Hill House, ricopre il ruolo di showrunner, sceneggiatore, executive producer e regista dei primi quattro episodi. Tra i produttori esecutivi figura anche lo stesso Stephen King, mentre la produzione è affidata ad Amazon MGM Studios.

Pubblicato nel 1974, Carrie è stato il primo romanzo di Stephen King e ha dato il via a una carriera che ha superato i 350 milioni di copie vendute nel mondo. L'opera ha già ispirato diversi adattamenti, tra cui il celebre film diretto da Brian De Palma nel 1976, candidato a due Premi Oscar e considerato ancora oggi uno dei grandi classici del cinema horror. La nuova serie di Prime Video punta ora a riportare quella storia davanti a una nuova generazione di spettatori, rileggendola attraverso le dinamiche del mondo contemporaneo.