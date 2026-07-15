Daniele Luchetti torna sul set: al via le riprese di "Dove non mi hai portata"

Sono ufficialmente iniziate le riprese di "Dove non mi hai portata" , il nuovo film diretto da Daniele Luchetti , tratto dall'omonimo romanzo di Maria Grazia Calandrone , finalista al Premio Strega 2023. Come riportato nell' articolo pubblicato da Cinefilos.it , il progetto può contare su un cast di primo piano composto da Tecla Insolia, Margherita Buy, Alessandro Preziosi, Marcello Fonte, Nicola Rignanese, Sara Ciocca, Chiara Bersani e Francesca De Sapio , mentre le riprese si svolgeranno tra Roma, Milano, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia .

Il film è prodotto da Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango, in coproduzione con Vision Distribution e la casa di produzione spagnola BTeam Prods. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Luchetti insieme a Laura Paolucci e Francesco Piccolo, con Ivan Casalgrandi alla fotografia, Massimo Cantini Parrini ai costumi e Aël Dallier Vega al montaggio. L'uscita nelle sale italiane è affidata a Vision Distribution.

Una storia vera tra memoria, identità e maternità

"Dove non mi hai portata" racconta la vicenda autobiografica di Maria Grazia Calandrone. La storia prende il via nella Roma del 1965, quando una bambina di pochi mesi viene ritrovata sola a Villa Borghese dopo essere stata abbandonata. Quella bambina è proprio Maria Grazia che, ormai adulta, intraprende un viaggio alla ricerca della verità sulla madre biologica, Lucia, una donna che cercava di conquistare la propria libertà in un periodo storico in cui alle donne venivano offerte ben poche possibilità di scelta.

Il nuovo lavoro di Daniele Luchetti si inserisce nella filmografia di un autore che ha spesso esplorato i rapporti familiari, le fragilità personali e i conflitti generazionali. L'adattamento del romanzo di Calandrone promette di affrontare temi universali come l'identità, la maternità e il bisogno di conoscere le proprie radici, sostenuto da un cast di alto livello e da una squadra creativa tra le più solide del panorama cinematografico italiano.