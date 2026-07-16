Odissea di Christopher Nolan arriva oggi nei cinema italiani

È il giorno di Odissea , il nuovo attesissimo film diretto da Christopher Nolan , che debutta oggi nelle sale italiane. Dopo mesi di attesa e una delle campagne promozionali più imponenti degli ultimi anni, il regista premio Oscar torna sul grande schermo con una rilettura dell'epico poema di Omero, affidandosi a un cast internazionale guidato da Matt Damon , affiancato da Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal e Mia Goth .

Le prime reazioni della critica sono estremamente positive. Anche la recensione di Cinefilos.it sottolinea la forza del nuovo lavoro di Nolan, definendolo "un'opera intelligente, coerente e formalmente ineccepibile, le sue riscritture del poema sono quasi sempre motivate e spesso convincenti". Un giudizio che evidenzia la capacità del regista di reinterpretare uno dei testi fondativi della cultura occidentale attraverso una visione personale, senza perdere il senso del viaggio di Ulisse e dei temi universali che attraversano il poema.

Con Odissea, Nolan torna a confrontarsi con il grande cinema epico dopo il successo di Oppenheimer, scegliendo di raccontare il viaggio di Ulisse attraverso una messa in scena spettacolare e una narrazione che intreccia mito, introspezione e avventura. Il film punta a offrire una nuova lettura di uno dei testi fondativi della letteratura occidentale, mantenendo intatti i temi del ritorno, dell'identità e della resilienza.

L'arrivo nelle sale italiane rappresenta uno degli appuntamenti cinematografici più importanti dell'anno. Forte di un cast di primo piano e delle aspettative che accompagnano ogni nuovo progetto del regista britannico, Odissea si candida a essere uno dei grandi protagonisti del botteghino e della prossima stagione dei premi.