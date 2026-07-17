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La Lezione con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis arriva su Sky Cinema: quando vederlo© Cortesia SKY Italia

La Lezione con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis arriva su Sky Cinema: quando vederlo

3 min

Un thriller psicologico che gioca con il confine tra realtà e percezione. La Lezione, il film diretto da Stefano Mordini con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, debutta in prima TV su Sky Cinema lunedì 20 luglio alle 21:15, disponibile anche in streaming su NOW e on demand, dove potrà essere visto anche in 4K per i clienti abilitati.

Tratto dall'omonimo romanzo di Marco Franzoso, il film è scritto da Stefano Mordini insieme a Luca Infascelli ed è prodotto da Picomedia e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Ambientato in una Trieste sospesa e inquieta, La Lezione costruisce un racconto ricco di tensione, in cui ossessione, manipolazione e ricerca della verità si intrecciano fino a mettere in discussione ogni certezza della protagonista.

Al centro della storia c'è Elisabetta (Matilda De Angelis), una giovane avvocatessa che, dopo aver difeso con successo un noto professore universitario accusato di violenza sessuale, viene nuovamente coinvolta nella sua vicenda legale. Parallelamente, il ritorno di inquietanti segnali la convince che il suo ex compagno, condannato per stalking, possa aver ripreso a perseguitarla. Da quel momento il confine tra realtà e immaginazione diventa sempre più sottile, trascinando la protagonista in una spirale di dubbi e tensione.

Secondo il regista Stefano Mordini, il film nasce proprio dalla differenza tra il "vedere" e il "guardare", trasformando il dubbio in uno degli elementi chiave della narrazione.

La Lezione sarà trasmesso lunedì 20 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, sarà disponibile in streaming su NOW e on demand. I clienti Sky con più di tre anni di anzianità potranno inoltre accedere al film in anteprima attraverso Primissime, il servizio incluso nel programma fedeltà Sky Extra.

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