Venezia 83, svelato il programma completo della Mostra del Cinema: da Danny Boyle a Nanni Moretti, tutti i film in concorso
La Biennale di Venezia ha ufficializzato il programma della 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, in programma al Lido dal 2 al 12 settembre 2026. Dopo l'annuncio di Ink di Danny Boyle come film d'apertura, il direttore artistico Alberto Barbera ha presentato l'intera selezione, che comprende venti titoli in concorso, numerose anteprime fuori concorso e le sezioni dedicate a documentari, serie tv, cortometraggi e nuovi autori. Lo riporta Cinefilos.it, che ha pubblicato l'elenco completo delle opere selezionate.
Tra i film in gara per il Leone d'Oro figurano alcuni dei nomi più importanti del cinema internazionale. Oltre a Danny Boyle con Ink, il concorso vedrà protagonisti Werner Herzog con Bucking Fastard, Hirokazu Kore-eda con Look Back, Lee Chang-dong con Possible Love, Martin McDonagh con Wild Horse Nine, Nanni Moretti con Succederà questa notte, Florian Zeller con Bunker e Shinya Tsukamoto con Mr. Nelson, Did You Kill People?. Per l'Italia saranno in concorso anche Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il Fuoco Che Ti Porti Dentro e Paolo Strippoli con L'Estranea.
Ricco anche il programma Fuori Concorso, che sarà inaugurato in chiusura da Dio Ride di Giovanni Veronesi e comprenderà, tra gli altri, i nuovi lavori di Gianni Amelio, Mario Martone, Paul Schrader, Lav Diaz e Kornél Mundruczó. Ampio spazio anche al cinema del reale con i documentari firmati da Russell Crowe, Alex Gibney, Wim Wenders, Takashi Miike e Jimmy Chin. Nella sezione Orizzonti aprirà La Ragazza Con La Leica di Alina Marazzi, mentre Venice Spotlight proporrà otto opere dedicate alle nuove voci del cinema internazionale.
A completare il quadro della manifestazione saranno anche le sezioni dedicate ai Film on Films, ai cortometraggi e alle serie televisive, con Peccato di Valerio Vestoso selezionata tra gli eventi speciali. La giuria del Concorso Ufficiale sarà presieduta dall'attrice e regista Maggie Gyllenhaal, mentre il manifesto della 83ª edizione porta la firma dell'illustratore Manuele Fior. Sono già stati annunciati anche i Leoni d'Oro alla Carriera a George Clooney ed Ellen Burstyn, mentre le cerimonie di apertura e chiusura saranno condotte da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Fonte: Cinefilos.it.