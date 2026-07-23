Venezia 83, svelato il programma completo della Mostra del Cinema: da Danny Boyle a Nanni Moretti, tutti i film in concorso

La Biennale di Venezia ha ufficializzato il programma della 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica , in programma al Lido dal 2 al 12 settembre 2026 . Dopo l'annuncio di Ink di Danny Boyle come film d'apertura, il direttore artistico Alberto Barbera ha presentato l'intera selezione, che comprende venti titoli in concorso, numerose anteprime fuori concorso e le sezioni dedicate a documentari, serie tv, cortometraggi e nuovi autori. Lo riporta Cinefilos.it , che ha pubblicato l' elenco completo delle opere selezionate .

Tra i film in gara per il Leone d'Oro figurano alcuni dei nomi più importanti del cinema internazionale. Oltre a Danny Boyle con Ink, il concorso vedrà protagonisti Werner Herzog con Bucking Fastard, Hirokazu Kore-eda con Look Back, Lee Chang-dong con Possible Love, Martin McDonagh con Wild Horse Nine, Nanni Moretti con Succederà questa notte, Florian Zeller con Bunker e Shinya Tsukamoto con Mr. Nelson, Did You Kill People?. Per l'Italia saranno in concorso anche Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il Fuoco Che Ti Porti Dentro e Paolo Strippoli con L'Estranea.

Ricco anche il programma Fuori Concorso, che sarà inaugurato in chiusura da Dio Ride di Giovanni Veronesi e comprenderà, tra gli altri, i nuovi lavori di Gianni Amelio, Mario Martone, Paul Schrader, Lav Diaz e Kornél Mundruczó. Ampio spazio anche al cinema del reale con i documentari firmati da Russell Crowe, Alex Gibney, Wim Wenders, Takashi Miike e Jimmy Chin. Nella sezione Orizzonti aprirà La Ragazza Con La Leica di Alina Marazzi, mentre Venice Spotlight proporrà otto opere dedicate alle nuove voci del cinema internazionale.

A completare il quadro della manifestazione saranno anche le sezioni dedicate ai Film on Films, ai cortometraggi e alle serie televisive, con Peccato di Valerio Vestoso selezionata tra gli eventi speciali. La giuria del Concorso Ufficiale sarà presieduta dall'attrice e regista Maggie Gyllenhaal, mentre il manifesto della 83ª edizione porta la firma dell'illustratore Manuele Fior. Sono già stati annunciati anche i Leoni d'Oro alla Carriera a George Clooney ed Ellen Burstyn, mentre le cerimonie di apertura e chiusura saranno condotte da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Fonte: Cinefilos.it.