Blade Runner 2099, Prime Video annuncia la data di uscita e mostra il primo teaser al Comic-Con

Prime Video ha svelato al San Diego Comic-Con 2026 la data di uscita ufficiale di Blade Runner 2099 , l'attesissima miniserie ambientata nell'universo creato da Ridley Scott. La serie debutterà in esclusiva il 25 novembre 2026 in oltre 240 Paesi e territori, accompagnata dal primo teaser trailer e dalle immagini ufficiali presentate durante il panel nella celebre Hall H.

La presentazione ha visto salire sul palco le protagoniste Michelle Yeoh e Hunter Schafer, insieme alla showrunner Silka Luisa e agli executive producer Andrew Kosove e Broderick Johnson, davanti a oltre 6.500 spettatori.

Secondo quanto riportato da Cinefilos.it, la storia sarà ambientata cinquant'anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049. La protagonista sarà Cora, una donna in fuga che, nel tentativo di lasciarsi alle spalle il proprio passato, assume una nuova identità diventando una Blade Runner. Il suo destino si intreccerà con quello di Olwen, un replicante ormai prossimo alla fine della propria esistenza, mentre entrambi daranno la caccia a un misterioso fuggitivo capace di mettere in discussione gli equilibri della nuova Los Angeles.

Nel cast figurano anche Dimitri Abold e Lewis Gribben, affiancati da numerose guest star tra cui Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke e l'italiano Maurizio Lombardi.

La serie è guidata da Silka Luisa, che ricopre il ruolo di showrunner ed executive producer insieme a Ridley Scott, ai fondatori di Alcon Entertainment Andrew Kosove e Broderick Johnson, oltre ai produttori di Scott Free Productions. La regia dei primi due episodi è affidata a Jonathan van Tulleken, già apprezzato per il suo lavoro su Shōgun.

Con Blade Runner 2099, Prime Video amplia uno degli universi fantascientifici più iconici del cinema, riportando gli spettatori nella Los Angeles del futuro con una nuova storia ambientata mezzo secolo dopo il film diretto da Denis Villeneuve. Come evidenziato da Cinefilos, tutti gli otto episodi saranno disponibili dal 25 novembre 2026 sulla piattaforma streaming.