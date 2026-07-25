Johnny Depp guida il cast di Scrooge - E gli spiriti del Natale, il nuovo film di Ti West in arrivo a novembre

Johnny Depp sarà il protagonista di Scrooge - E gli spiriti del Natale , il nuovo film diretto da Ti West , che arriverà nelle sale italiane a novembre distribuito da Eagle Pictures . L'annuncio conferma uno dei progetti più ambiziosi della prossima stagione cinematografica, con un cast corale che riunisce alcune delle star più importanti del panorama internazionale.

Secondo quanto riportato da Cinefilos.it, il film è prodotto da Paramount Pictures in collaborazione con Domain Entertainment, per una produzione Wattsco / IN.2 Films. La sceneggiatura è firmata da Nathaniel Halpern, mentre la regia è affidata a Ti West, autore che negli ultimi anni si è imposto come uno dei nomi più apprezzati del cinema di genere grazie ai successi di X, Pearl e MaXXXine.

Oltre a Johnny Depp, Scrooge – E gli spiriti del Natale può contare su un cast di assoluto livello composto da Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, con la partecipazione di Tramell Tillman e del premio Oscar Ian McKellen.

Il progetto segna un nuovo importante capitolo nella carriera di Depp, che continua il suo ritorno nelle grandi produzioni internazionali dopo gli ultimi anni trascorsi lontano da Hollywood. La collaborazione con Ti West rappresenta inoltre un incontro inedito tra uno degli attori più iconici della sua generazione e uno dei registi più interessanti del cinema contemporaneo.

La produzione è affidata a Emma Watts, mentre tra i produttori esecutivi figurano lo stesso Ti West insieme a David Reid, Adam Bohling, Stephen Deuters, Jason Forman, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro e Andrew Lary.

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla trama del film, ma il titolo richiama chiaramente il celebre racconto natalizio di Charles Dickens, lasciando intuire una rilettura cinematografica affidata allo stile visionario di Ti West. Sarà interessante scoprire in che modo il regista reinterpretarà uno dei personaggi più iconici della letteratura, mantenendo il proprio approccio autoriale.

L'arrivo di Scrooge – E gli spiriti del Natale rappresenta uno dei titoli di punta della programmazione autunnale di Eagle Pictures. Grazie a un cast ricco di grandi nomi e alla regia di Ti West, il film è destinato ad attirare l'attenzione degli appassionati già nei prossimi mesi, quando saranno diffusi il primo trailer e le prime immagini ufficiali. L'uscita nelle sale italiane è prevista per novembre con Eagle Pictures.