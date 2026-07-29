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Jumanji torna al cinema: ecco il primo trailer di "Open World", nuovo capitolo con Dwayne Johnson

Jumanji torna al cinema: ecco il primo trailer di "Open World", nuovo capitolo con Dwayne Johnson

4 min

È stato diffuso il primo trailer di Jumanji: Open World, il nuovo capitolo della popolare saga action-adventure targata Sony Pictures, che arriverà nelle sale italiane il 25 dicembre, distribuito da Eagle Pictures. A riportare la notizia è Cinefilos.it, che ha condiviso le prime immagini del film diretto ancora una volta da Jake Kasdan, già regista di Jumanji: Benvenuti nella giungla e Jumanji: The Next Level.

Il trailer anticipa una svolta importante per il franchise. Dopo essere riusciti a sopravvivere alle insidie della giungla virtuale, questa volta i protagonisti dovranno affrontare una minaccia completamente diversa: il mondo di Jumanji invade la realtà, portando creature, pericoli e caos fuori dalla celebre console del gioco.

Nel cast tornano i volti che hanno contribuito al successo del rilancio della saga: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, affiancati da Alex Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner, Ser'Darius Blain, Rhys Darby, Nick Jonas e Danny DeVito, confermando la continuità con i precedenti film della serie.

Secondo la sinossi ufficiale, Jumanji: Open World vedrà gli eroi confrontarsi con una situazione senza precedenti: il gioco non sarà più confinato al suo universo, ma romperà i confini tra finzione e realtà, trasformando il nostro mondo nel nuovo campo di battaglia. Una scelta narrativa che promette di ampliare ulteriormente l'universo della saga e di offrire nuove spettacolari sequenze d'azione.

Con oltre un miliardo e mezzo di dollari incassati complessivamente dai due precedenti capitoli, il franchise di Jumanji rappresenta uno dei maggiori successi recenti di Sony Pictures. Il nuovo film punta a rilanciare ancora una volta la serie durante il periodo natalizio, tradizionalmente favorevole ai grandi blockbuster per famiglie.

L'uscita di Jumanji: Open World è prevista nelle sale italiane dal 25 dicembre, con distribuzione affidata a Eagle Pictures. Come evidenziato da Cinefilos.it, il primo trailer lascia intravedere un'avventura ancora più ambiziosa, pronta a portare il celebre gioco fuori dalla giungla e direttamente nel mondo reale.

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