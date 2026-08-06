La città dei vivi: online trailer del film di Edoardo Gabbriellini in concorso a Venezia 83

Sono stati diffusi oggi il trailer e il poster ufficiale de La città dei vivi , il nuovo film diretto da Edoardo Gabbriellini , che sarà presentato in Concorso nella sezione Orizzonti della 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia . Come anticipato da Cinefilos.it , la pellicola arriverà nelle sale italiane il 1° ottobre , distribuita da Eagle Pictures .

Liberamente ispirato all'omonimo romanzo del Premio Strega Nicola Lagioia, pubblicato da Giulio Einaudi Editore, il film prende spunto dalla tragica vicenda di Luca Varani, il giovane di ventitré anni ucciso a Roma nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2016. La sceneggiatura, però, sceglie di andare oltre la cronaca, trasformando quel drammatico episodio nel punto di partenza di una riflessione sulle fragilità che attraversano la società contemporanea.

Nel cast figurano Valerio Mastandrea, insieme al protagonista Emanuele Maria Di Stefano, affiancato da Gaia Merlonghi, Simona Senzacqua e Roberta Mattei.

La trama: la storia di Luca e una tragedia che cambia tutto

Il protagonista del film è Luca, un ragazzo di ventitré anni cresciuto in una famiglia adottiva che lo ama profondamente. Vive la sua quotidianità tra gli amici, una relazione sentimentale importante e il desiderio di costruire il proprio futuro, ma dentro di sé affronta un percorso molto più complesso. La sua ricerca di identità lo porta a vivere una doppia vita, fino a quando un incontro apparentemente casuale interrompe bruscamente il suo cammino, trascinandolo verso un epilogo segnato da una violenza tanto improvvisa quanto incomprensibile.

Più che raccontare il delitto in sé, La città dei vivi prova a interrogarsi sulle sue origini, cercando di comprendere i meccanismi culturali, emotivi e sociali che possono condurre a una tragedia di questa portata.

Una produzione internazionale con HBO Max

Il film è una produzione Eagle Pictures, Cinemaundici e Lungta Film, con la partecipazione di HBO Max. I produttori sono Roberto Proia per Eagle Pictures, Olivia Musini per Cinemaundici e Maurizio Piazza e Andrea Calbucci per Lungta Film.

L'uscita nelle sale sarà accompagnata da un percorso di proiezioni e incontri dedicati agli studenti delle scuole e delle università, iniziativa che conferma la volontà degli autori di utilizzare il film anche come occasione di confronto sui temi affrontati dall'opera.

Dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, La città dei vivi si prepara così ad arrivare nelle sale italiane come uno dei titoli più attesi del cinema italiano della prossima stagione, affrontando una delle pagine più dolorose della cronaca recente con uno sguardo che punta alla riflessione più che alla semplice ricostruzione dei fatti.