The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine, aperte le prevendite: quando esce il nuovo film di Ridley Scott

Ridley Scott torna sul grande schermo con una nuova storia ambientata dopo la fine della civiltà. Sono ufficialmente aperte le prevendite di The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine , il thriller post-apocalittico con Jacob Elordi e Josh Brolin , in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 26 agosto . Come riportato da Cinefilos.it , in vista dell'uscita sono stati diffusi anche una clip ufficiale e un nuovo contenuto video dedicato al film.

Tratto dal bestseller Le stelle del cane di Peter Heller, il nuovo progetto segna il ritorno di Scott alla fantascienza e a un immaginario nel quale la sopravvivenza dell'uomo viene messa alla prova da un mondo radicalmente trasformato. Questa volta, però, al centro della storia non sembra esserci soltanto la lotta per rimanere vivi, ma una domanda più profonda: cosa resta dell'umanità quando proteggersi significa rinunciare a qualsiasi contatto con gli altri?

The Dog Stars, la trama del film con Jacob Elordi e Josh Brolin

Protagonista di The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine è Hig, interpretato da Jacob Elordi. Il giovane pilota è sopravvissuto alla catastrofe che ha sconvolto il mondo e vive insieme a Bangley, un militare esperto di sopravvivenza interpretato da Josh Brolin.

I due sono riusciti a costruirsi una dimora sicura ed efficiente, isolandosi però quasi completamente da ciò che resta della civiltà. Hig continua a conservare qualcosa che lo distingue dal suo compagno: la convinzione che, oltre quel piccolo spazio protetto, possa esistere ancora qualcosa per cui valga la pena rischiare.

A modificare definitivamente il loro equilibrio è una misteriosa trasmissione radio. Hig decide di seguirne la provenienza e lasciare la sicurezza del rifugio, affrontando un territorio sconosciuto alla ricerca di altri sopravvissuti e, soprattutto, di quella speranza nell'umanità che non è ancora disposto ad abbandonare.

Accanto a Jacob Elordi e Josh Brolin, il film può contare su un cast particolarmente ricco che comprende Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong e Guy Pearce.

Ridley Scott porta al cinema il bestseller di Peter Heller

La sceneggiatura di The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine è firmata da Mark L. Smith, autore dell'adattamento del romanzo di Peter Heller. Il film è prodotto da Ridley Scott, Michael Pruss, Mark L. Smith e Cliff Roberts, mentre Lily Brooks-Dalton, Brandon Scott Smith, Peter Heller e Aidan Elliott figurano come executive producer.

La storia nasce dal romanzo The Dog Stars, pubblicato originariamente nel 2012 e diventato uno dei titoli più conosciuti dello scrittore statunitense. Heller, giornalista e saggista specializzato in natura ed esplorazioni, ha collaborato anche con National Geographic Adventure.

In concomitanza con l'arrivo del film, il libro torna anche in Italia: Le stelle del cane è in uscita per Bompiani il 29 luglio all'interno della collana Narratori stranieri.

L'adattamento cinematografico mette così nelle mani di Ridley Scott un materiale particolarmente vicino ad alcuni dei temi che hanno attraversato la sua filmografia: mondi ostili, esseri umani costretti a confrontarsi con condizioni estreme e personaggi chiamati a decidere quanto siano disposti a rischiare pur di non perdere ciò che li rende umani.