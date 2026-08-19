Insidious: Fuori dall'Altrove arriva al cinema, la saga horror apre un nuovo capitolo

Una nuova protagonista, una nuova famiglia e soprattutto una capacità destinata a cambiare le regole dell'Altrove. Insidious: Fuori dall'Altrove arriva nelle sale italiane mercoledì 19 agosto , riportando al cinema una delle saghe horror di maggior successo degli ultimi anni. Il film è prodotto da Sony Pictures e distribuito in Italia da Eagle Pictures.

Scritto e diretto da Jacob Chase, già regista di Come Play - Gioca con me, il nuovo capitolo riparte dall'universo creato da Leigh Whannell scegliendo però di spostare l'attenzione su personaggi inediti. Nel cast figurano Amelia Eve, conosciuta per The Haunting of Bly Manor, e Brandon Perea, già visto in Nope. Per gli appassionati della saga ci sarà però anche un importante ritorno: Lin Shaye riprenderà il ruolo di Elise Rainier, uno dei personaggi simbolo dell'intero franchise.

Insidious: Fuori dall'Altrove, una nuova storia per la saga horror

Dopo aver superato complessivamente i 740 milioni di dollari d'incasso nel mondo, Insidious prova dunque ad aprire una nuova fase della propria storia. Al centro di Fuori dall'Altrove c'è Gemma, una giovane madre interpretata da Amelia Eve che sta crescendo sua figlia nella stessa casa in cui è nata.

La sua vita cambia quando scopre di possedere una capacità molto particolare: Gemma può entrare nell'Altrove, la dimensione popolata dalle anime dei morti e dalle entità soprannaturali che fin dal primo Insidious rappresenta uno degli elementi fondamentali della mitologia della saga.

Questa volta, tuttavia, il rapporto tra il mondo reale e quello soprannaturale assume caratteristiche differenti. Gemma non è soltanto in grado di attraversare il confine tra le due dimensioni: scopre di poter trasportare nel nostro mondo ciò che esiste nell'Altrove. Un potere che diventa rapidamente una minaccia quando le entità che popolano quella dimensione comprendono le possibilità offerte dalla sua capacità.

Il nuovo capitolo punta così ad ampliare una mitologia iniziata nel 2010 con il primo Insidious, diretto da James Wan e scritto da Leigh Whannell. Quel film introdusse il pubblico alla famiglia Lambert e alla terrificante dimensione dell'Altrove, dando origine a un franchise che negli anni ha alternato sequel e prequel.

L'ultimo capitolo, Insidious: La porta rossa, era arrivato nelle sale nel 2023 e aveva riportato Patrick Wilson e Rose Byrne nei ruoli di Josh e Renai Lambert, chiudendo una parte importante della loro storia. Fuori dall'Altrove sceglie invece di cambiare prospettiva e utilizzare le regole già conosciute dell'universo narrativo per raccontare una vicenda differente.

A garantire una continuità con il passato c'è soprattutto il ritorno di Lin Shaye nei panni di Elise Rainier. La sensitiva è diventata nel corso dei film una delle figure centrali della saga e la sua presenza rappresenta il principale collegamento tra la nuova storia e quanto raccontato precedentemente.

Dietro il progetto rimangono inoltre alcuni dei nomi che hanno contribuito alla nascita e al successo del franchise. Jason Blum, Oren Peli, James Wan e Leigh Whannell figurano infatti tra i produttori del film.

Con Insidious: Fuori dall'Altrove, la saga prova quindi a dimostrare di poter continuare anche oltre la storia dei Lambert, trasformando l'Altrove nel vero elemento unificante del franchise e introducendo una protagonista il cui potere potrebbe modificare profondamente il rapporto tra il mondo dei vivi e quello delle entità che lo popolano.

Insidious: Fuori dall'Altrove è al cinema da mercoledì 19 agosto, distribuito da Eagle Pictures.