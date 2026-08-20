The Echo Chamber, il trailer del nuovo film con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon

È stato diffuso il primo trailer di The Echo Chamber , il nuovo film diretto da Andrea Pallaoro che riunisce un cast internazionale guidato da Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon . Come riporta Cinefilos.it , il film sarà presentato in Concorso alla 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia , prima di arrivare nelle sale italiane dal 10 settembre 2026 , distribuito da 01 Distribution.

Il progetto porta con sé un'eredità cinematografica particolarmente importante. The Echo Chamber nasce infatti dall'ultima sceneggiatura scritta da Bernardo Bertolucci, realizzata insieme a Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi. A trasformare quel testo in immagini è Andrea Pallaoro, regista italiano che negli anni ha costruito un percorso fortemente internazionale grazie a opere come Medeas, Hannah e Monica.

The Echo Chamber nasce dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci

La presenza del film nel Concorso veneziano renderà inevitabilmente The Echo Chamber uno dei titoli italiani più osservati della prossima edizione della Mostra. L'interesse non riguarda soltanto il ritorno sul grande schermo di una sceneggiatura legata a Bertolucci, ma anche l'incontro tra quel materiale e la sensibilità cinematografica di Pallaoro.

A rafforzare l'ambizione internazionale dell'operazione contribuisce il cast. Luca Marinelli, tra gli attori italiani maggiormente affermati anche all'estero, recita accanto alla premio Oscar Alicia Vikander e a Susan Sarandon, una delle interpreti più riconoscibili del cinema americano degli ultimi decenni. Il trailer offre ora il primo assaggio concreto del film in attesa della sua presentazione ufficiale al pubblico veneziano.

The Echo Chamber è una coproduzione italo-belga di Indigo Film con Rai Cinema per l'Italia e Versus Production per il Belgio. A produrre il film sono Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori e Viola Prestieri, mentre Jacques-Henri Bronckart e Tatjana Kozar figurano come coproduttori. Le vendite internazionali saranno curate da Paradise City Sales e co-rappresentate da UTA per il Nord America.

Di rilievo anche la squadra artistica e tecnica coinvolta nella realizzazione. La fotografia è affidata a Diego García, con Paola Freddi al montaggio, Gaspare De Pascali alla scenografia e Antonella Cannarozzi ai costumi. Guilhem Donzel firma il suono in presa diretta.

Particolare attenzione è riservata anche alla componente musicale. Le canzoni e le musiche originali sono infatti firmate da Clément Ducol, vincitore del Premio Oscar per la Miglior Canzone Originale grazie a El Mal, brano realizzato per Emilia Pérez.

Il film è stato realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e con il sostegno della Regione Lazio, della Roma Lazio Film Commission e del programma Creative Europe Media dell'Unione Europea, oltre agli altri partner produttivi internazionali coinvolti nel progetto.

Dopo l'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, il pubblico non dovrà aspettare molto per vedere il risultato dell'incontro tra l'ultima scrittura cinematografica di Bertolucci e la regia di Pallaoro. The Echo Chamber arriverà nelle sale italiane il 10 settembre, distribuito da 01 Distribution.