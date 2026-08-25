Bad Apples, Saoirse Ronan protagonista della nuova dark comedy: il trailer e la data di uscita al cinema

Saoirse Ronan torna sul grande schermo con un ruolo decisamente fuori dagli schemi. È stato diffuso il trailer di Bad Apples , dark comedy che vede l'attrice nei panni di una maestra delle elementari alle prese con un alunno capace di mettere a dura prova la sua vocazione e, soprattutto, il suo autocontrollo. Come riportato da Cinefilos.it , il film arriverà nelle sale italiane dal 10 settembre .

La protagonista della storia è Maria, un'insegnante che ha sempre desiderato fare questo lavoro e che affronta la classe con l'obiettivo di trasmettere ai suoi alunni di dieci anni tutta la propria passione. I suoi buoni propositi devono però scontrarsi con un bambino particolarmente ribelle e difficile da gestire, capace di trasformare le giornate scolastiche in una continua battaglia.

La pressione aumenta e la posizione professionale di Maria diventa sempre più precaria. È a quel punto che la situazione prende una direzione completamente imprevedibile: trascinata da una serie di decisioni sempre più azzardate, l'insegnante finisce accidentalmente per portare il bambino con sé e rinchiuderlo nella propria abitazione.

Bad Apples, cosa mostra il trailer del film con Saoirse Ronan

Quello che inizialmente appare come un errore enorme, da risolvere il prima possibile, produce però conseguenze che Maria non aveva previsto. Senza l'alunno problematico, la sua classe cambia radicalmente: gli altri bambini cominciano a fare progressi, i colleghi si congratulano con lei e anche i genitori sembrano finalmente soddisfatti.

È proprio questo paradosso a rappresentare il cuore della dark comedy. Maria sa di aver oltrepassato un limite, ma contemporaneamente vede la propria vita professionale migliorare proprio grazie all'assenza del bambino. Rimediare al proprio errore significa quindi anche rinunciare a quella normalità che aveva cercato inutilmente di costruire fino a quel momento.

Il trailer punta molto sul contrasto tra la gravità della situazione e il tono ironico con cui vengono mostrate le sue conseguenze. Saoirse Ronan interpreta una protagonista progressivamente intrappolata nelle proprie decisioni, mentre quella che doveva essere una situazione temporanea comincia ad apparire, almeno ai suoi occhi, come una soluzione fin troppo efficace.

Bad Apples utilizza così una premessa volutamente estrema per giocare con le frustrazioni del lavoro, le aspettative riposte sugli insegnanti e soprattutto con il confine tra ciò che è moralmente accettabile e ciò che sembra semplicemente funzionare. Una situazione destinata inevitabilmente a complicarsi quando Maria dovrà decidere fino a che punto è disposta a spingersi.