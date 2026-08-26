E i figli dopo di loro arriva su RaiPlay: dal 5 settembre il film premiato alla Mostra di Venezia

Un racconto di formazione, ma anche il ritratto di una generazione cresciuta mentre intorno a lei cambiava profondamente il tessuto sociale ed economico della provincia francese. Dal 5 settembre arriva in esclusiva su RaiPlay E i figli dopo di loro , film scritto e diretto dai fratelli Ludovic e Zoran Boukherma e tratto dall'omonimo romanzo di Nicolas Mathieu , vincitore del prestigioso Prix Goncourt nel 2018.

Come riportato da Cinefilos.it, il film è stato presentato in Concorso all'81ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove Paul Kircher ha conquistato il Premio Marcello Mastroianni grazie alla sua interpretazione del giovane protagonista Anthony.

L'arrivo sulla piattaforma Rai offre quindi una nuova occasione per scoprire un film che utilizza l'adolescenza come punto di osservazione privilegiato per raccontare qualcosa di più ampio: la fine di un mondo industriale, le differenze di classe e la difficoltà di immaginare un futuro diverso da quello determinato dal luogo e dalla famiglia in cui si è nati.

E i figli dopo di loro, la storia di Anthony attraverso quattro estati

La vicenda prende il via nell'agosto del 1992. Anthony ha appena quattordici anni e vive in una valle dell'est della Francia segnata dalla crisi industriale. Gli altiforni sono ormai spenti, le fabbriche chiudono e per molte famiglie le prospettive sembrano ridursi insieme alle possibilità di lavoro.

Anthony trascorre l'estate insieme al cugino sulle rive di un lago quando incontra Stéphanie, una ragazza più grande di lui. L'attrazione per lei segna l'inizio di una nuova fase della sua adolescenza, fatta di desideri, illusioni e prime esperienze sentimentali.

A complicare ulteriormente le cose arriva Hacine, giovane ribelle che condivide con Anthony e Stéphanie lo stesso territorio, ma lo vive da una prospettiva profondamente diversa. I destini dei tre ragazzi finiscono progressivamente per intrecciarsi.

Il film li segue nell'arco di quattro estati consecutive, trasformando il passare delle stagioni in una sorta di misuratore della loro crescita. Cambiano i rapporti, cambiano le aspettative e soprattutto cambia la consapevolezza dei protagonisti rispetto al mondo nel quale sono destinati a diventare adulti.

Un coming of age sul peso delle proprie origini

Ludovic e Zoran Boukherma hanno scelto di non realizzare una trasposizione letterale del romanzo di Nicolas Mathieu. La struttura è stata concentrata sulle quattro estati vissute dai protagonisti, eliminando parte degli eventi esterni a questo arco temporale.

Al centro rimane però uno degli elementi fondamentali dell'opera originale: il rapporto tra crescita individuale e appartenenza sociale.

Anthony è interpretato da Paul Kircher come un adolescente introspettivo e vulnerabile, mentre Angelina Woreth veste i panni di Stéphanie e Sayyid El Alami quelli di Hacine. Nel cast figurano inoltre Louis Memmi, Ludivine Sagnier e Gilles Lellouche, con questi ultimi nei ruoli dei genitori di Anthony.

La crisi che attraversa la famiglia del protagonista riflette quella dell'intero territorio. Gli adulti appartengono infatti a una generazione che assiste alla progressiva scomparsa del sistema industriale intorno al quale era stata costruita buona parte della propria vita.

Per i ragazzi il problema diventa diverso: capire se sia davvero possibile sottrarsi al destino ereditato dai propri genitori.

Il contrasto tra le fabbriche abbandonate e il lago

Uno degli elementi centrali di E i figli dopo di loro è proprio il paesaggio. Da una parte ci sono gli altiforni spenti e le strutture industriali abbandonate, testimonianza di un modello economico ormai in declino. Dall'altra c'è il lago frequentato dai ragazzi durante l'estate.

Il primo spazio appartiene soprattutto agli adulti e alle loro sconfitte; il secondo sembra offrire agli adolescenti un territorio ancora libero, nel quale innamorarsi, sbagliare e immaginare una vita differente.

Con il passare degli anni, però, quella distanza diventa sempre più difficile da mantenere. Il mondo degli adulti entra inevitabilmente nelle vite dei protagonisti e le differenze economiche e familiari cominciano ad avere conseguenze concrete sulle loro possibilità.

I registi hanno inoltre dichiarato di aver voluto evitare una rappresentazione puramente nostalgica degli anni Novanta. Il periodo storico diventa quindi il contesto di un'adolescenza che punta a essere universale, raccontata attraverso una messa in scena che guarda anche alla tradizione del grande cinema americano di formazione.

Quando vedere E i figli dopo di loro su RaiPlay

Scritto e diretto da Ludovic e Zoran Boukherma, E i figli dopo di loro è prodotto da Hugo Sélignac e Alain Attal, con musiche originali di Amaury Chabauty. La fotografia è di Augustin Barbaroux, mentre Géraldine Mangenot firma il montaggio.

Il film è una coproduzione Chi-Fou-Mi Productions, Trésor Films, France 3 Cinéma e Cool Industrie ed è distribuito in Italia da Fandango Distribuzione.

Dopo il passaggio alla Mostra di Venezia e il riconoscimento ottenuto da Paul Kircher, E i figli dopo di loro sarà disponibile in esclusiva e gratuitamente su RaiPlay a partire dal 5 settembre.