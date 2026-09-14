Dall'8 ottobre al cinema The Social: Il prezzo della verità, il trailer italiano
Il tanto chiacchierato sequel del capolavoro di David Fincher arriverà nelle sale il prossimo 8 ottobre e, come possiamo vedere dal trailer su Cinefilos.it, vedrà il protagonista di The Bear, Jeremy Allen White, confrontarsi con l'attrice premio Oscar Mikey Madison mentre cercano di denunciare quello che di oscuro accade dietro le home di Facebook dei suoi milioni di utenti.
Ispirata a eventi reali e alle informazioni che hanno dato il via alla resa dei conti sul mondo dei social a cui stiamo assistendo oggi, la sceneggiatura originale di Aaron Sorkin si pone come ideale opera complementare al film di successo The Social Network. Una vera storia di Davide contro Golia in cui Frances Haugen (Mikey Madison), una giovane ingegnera di Facebook, si rivolge a Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), giornalista del Wall Street Journal, per intraprendere un pericoloso percorso che la porterà a svelare i segreti più gelosamente custoditi del social network.
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