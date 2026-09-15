realme 16 Pro Harry Potter Edition, arriva lo smartphone ispirato a Hogwarts

realme ha svelato il nuovo realme 16 Pro Harry Potter Edition , dispositivo nato dalla collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e pensato per portare sul mercato uno smartphone fortemente ispirato all’universo di Harry Potter.

Come riportato da Cinefilos.it, il nuovo modello presenta una finitura marrone con texture in pelle e motivo a rombi, richiamo alla celebre scena degli Scacchi dei Maghi. Sul retro compaiono gli stemmi di Hogwarts, mentre il modulo fotografico con finitura metallica a specchio è stato reinterpretato per evocare gli occhi di Edvige, la civetta di Harry Potter.

Confezione limitata e lancio a Milano

A rendere ancora più particolare l’edizione speciale è la confezione dedicata a Hogwarts, prodotta in soli 5.000 esemplari a livello globale. Il box riprende la forma dell’iconico baule di Harry Potter e contiene diversi gadget pensati per i fan della saga.

Tra questi ci sono la lettera di ammissione a Hogwarts, il biglietto per il binario 9¾, segnalibri dedicati alle quattro case, cartoline dei personaggi, una cover con logo di Hogwarts in rilievo e un phone pin personalizzato.

Il nuovo realme 16 Pro Harry Potter Edition sarà protagonista di un evento di lancio in programma a Milano il 21 settembre, durante il quale sarà possibile scoprire più da vicino il dispositivo e il progetto legato al mondo di Hogwarts.