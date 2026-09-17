L’Estranea, un segreto di famiglia riemerge nel trailer del nuovo thriller di Paolo Strippoli

Dopo Piove e La valle dei sorrisi, Paolo Strippoli torna al cinema con L’Estranea , il nuovo film in arrivo nelle sale italiane dall’8 ottobre con 01 Distribution . Al centro della storia c’è una famiglia costretta a fare i conti con un segreto rimasto nascosto troppo a lungo e con una presenza destinata a riemergere dal passato.

Nel cast figurano Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi, protagonisti di un racconto che mescola dramma familiare, mistero e suggestioni horror. La vicenda prende avvio quando una donna arriva nella casa della figlia con l’intenzione di rivelare una verità che riguarda la loro storia familiare. Quel ritorno, però, riapre anche le conseguenze di un vecchio patto.

Il film sembra muoversi ancora una volta nel territorio che Strippoli ha esplorato negli ultimi anni: un cinema di genere in cui l’orrore non nasce soltanto da ciò che è soprannaturale, ma anche dai legami, dai traumi e dalle colpe che si trasmettono da una generazione all’altra.

Nato a Corato nel 1993 e formatosi al Centro Sperimentale di Cinematografia, Strippoli ha già firmato A Classic Horror Story insieme a Roberto De Feo, Piove e La valle dei sorrisi. Con L’Estranea prosegue quindi un percorso personale all’interno dell’horror italiano contemporaneo.

L’Estranea sarà al cinema dall’8 ottobre con 01 Distribution.