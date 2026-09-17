Tenzing, Tom Hiddleston e Willem Dafoe nel film sulla storica conquista dell’Everest

Nel cast figurano Genden Phuntsok nel ruolo di Tenzing, Tom Hiddleston nei panni di Hillary, Willem Dafoe in quelli del colonnello John Hunt, oltre a Caitríona Balfe, Thinley Lhamo e Tenzin Dalha.

Il film racconta una parte meno conosciuta della celebre impresa. Tenzing non è rappresentato soltanto come guida e alpinista, ma come figura centrale della spedizione, costretta a confrontarsi con gerarchie, differenze di classe e tensioni culturali. Incoraggiato dalla moglie Dawa e sostenuto dalla segretaria della spedizione Jill Henderson, Tenzing cerca di ottenere il riconoscimento che merita all’interno di una squadra britannica che inizialmente tende a considerarlo soprattutto come uomo di supporto.

A rendere il racconto particolarmente interessante è anche il diverso rapporto con la montagna. Per molti degli alpinisti occidentali l’Everest è una vetta da conquistare; per Tenzing, invece, il Chomolungma rappresenta una presenza sacra, la “dea madre”. La scalata diventa così non solo una sfida fisica, ma anche un confronto tra visioni del mondo differenti.

La storia culmina nel rapporto tra Tenzing e Hillary, due uomini che, una volta sulla montagna, finiscono per lasciarsi alle spalle privilegi, ruoli e provenienze, costruendo un legame fondato sulla fiducia reciproca.

Scritto da Luke Davies da una storia ideata insieme alla stessa Peedom, Tenzing è prodotto da Jennifer Peedom, Desray Armstrong, Liz Watts, Iain Canning ed Emile Sherman per See-Saw Films. Il film sarà disponibile su Apple TV dal 16 ottobre.