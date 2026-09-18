Incanto Film Festival 2026: annunciata la quarta edizione a Pesaro

È stato presentato il programma della quarta edizione di Incanto Film Festival , la kermesse cinematografica dedicata all'innovazione e ai linguaggi contemporanei, che si svolgerà a Pesaro dal 25 al 27 settembre 2026 ( su Cinefilos.it il programma completo ).

Al centro della manifestazione ci saranno i cortometraggi, protagonisti delle sezioni competitive, insieme a incontri con registi, attori e professionisti del settore. Tra gli ospiti annunciati figurano gli attori Andrea Lattanzi e Fotinì Peluso, oltre al regista Niccolò Falsetti, autore di Margini, che sarà proiettato come film di chiusura del festival. Il film ha ottenuto due candidature ai David di Donatello e tre ai Nastri d'Argento.

La giornata conclusiva del 27 settembre ospiterà anche due proiezioni speciali: Dom di Massimiliano Battistella, già presentato in diversi festival internazionali europei, e Gen_ di Gianluca Matarrese, passato in importanti manifestazioni internazionali tra cui Sundance, Festival di Sofia e Karlovy Vary International Film Festival.

Tra gli appuntamenti della quarta edizione ci sarà inoltre un panel dedicato al rapporto tra cinema e territorio, organizzato in collaborazione con Coldiretti e Fondazione Marche Cultura. Durante l'incontro sarà annunciato Fuori Campo, nuovo progetto realizzato con Vagabonda e Terra Nostra Marche e rivolto ai giovani autori e autrici, con l'obiettivo di sviluppare un cortometraggio dedicato al territorio rurale marchigiano.

Diretto da Matteo Damiani e Rebecca Cervato, insieme al co-fondatore Stefano Malchiodi, Incanto Film Festival si prepara così a riunire a Pesaro cinema, pubblico e professionisti attraverso proiezioni e momenti di confronto.