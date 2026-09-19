Hamnet - Nel nome del figlio arriva su Sky e NOW: quando vedere il film con Jessie Buckley e Paul Mescal

Hamnet - Nel nome del figlio, il film diretto da Chloé Zhao con Jessie Buckley e Paul Mescal , arriva in prima TV su Sky. Come riportato da Cinefilos.it , il film sarà trasmesso lunedì 21 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno , sarà disponibile in streaming su NOW e anche on demand.

Tratto dal romanzo di Maggie O’Farrell, che ha firmato la sceneggiatura insieme alla regista, il film racconta la storia di Agnes e William Shakespeare, interpretati rispettivamente da Jessie Buckley e Paul Mescal. Nel cast figurano anche Emily Watson e Joe Alwyn, mentre tra i produttori ci sono Steven Spielberg e Sam Mendes.

Ambientato nell’Inghilterra del XVI secolo, Hamnet - Nel nome del figlio segue la coppia mentre costruisce una famiglia e affronta la morte del giovane figlio Hamnet. Una tragedia che mette profondamente alla prova il loro rapporto e che il film collega al percorso emotivo che porterà Shakespeare alla creazione di Amleto.

Il racconto si concentra quindi sull’amore, sul lutto e sulla capacità dell’arte di trasformare il dolore personale in qualcosa di universale. Hamnet - Nel nome del figlio sarà disponibile su Sky anche on demand in 4K per i clienti abilitati.