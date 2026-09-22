Camp Miasma: adolescenza, sesso e morte, il nuovo film di Jane Schoenbrun arriva su MUBI

Camp Miasma: adolescenza, sesso e morte , il nuovo film di Jane Schoenbrun , sarà disponibile in esclusiva su MUBI dal 2 ottobre 2026 . Presentato al 79º Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard, il film ha vinto il Queer Palm Award ed è stato inoltre designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani.

Protagoniste sono Hannah Einbinder, vincitrice dell’Emmy per Hacks, e Gillian Anderson, affiancate da Amanda Fix, Arthur Conti, Eva Victor, Zach Cherry, Sarah Sherman, Patrick Fischler, Dylan Baker, Jasmin Savoy Brown, Kevin McDonald, Quintessa Swindell e Jack Haven.

La recensione di Cinefilos.it ha accolto molto positivamente il film, sottolineando come Schoenbrun costruisca una “originalissima decostruzione dello slasher” capace di divertire, emozionare e commuovere, continuando al tempo stesso a interrogarsi su percezione del corpo e identità di genere. Il sito evidenzia inoltre come il film trasformi lo slasher in un percorso di scoperta personale, fisico e condiviso, dove carne, fluidi, paura e desiderio diventano strumenti per raccontare l’identità.

Il film segue Kris, giovane regista scelta per rilanciare il franchise slasher Camp Miasma, ormai logorato da sequel mediocri e da un pubblico disilluso. Quando decide di incontrare la protagonista del film originale, un’attrice che vive isolata nel vecchio campeggio delle riprese, la storia scivola rapidamente in un territorio dove desiderio, paura e immaginario horror iniziano a confondersi.

Dopo We’re All Going to the World’s Fair e Ho visto la TV brillare, Schoenbrun prosegue così un percorso molto riconoscibile, in cui l’horror non è mai soltanto genere, ma diventa un linguaggio per parlare di identità, memoria mediale e rapporto con il proprio corpo.

Camp Miasma: adolescenza, sesso e morte sarà disponibile su MUBI dal 2 ottobre 2026.