Jane Campioninaugurerà la edizione del 47ª Festival di Cinema e Donne

Sarà Jane Campion a inaugurare la 47ª edizione del Festival di Cinema e Donne, in programma dal 21 al 25 ottobre 2026 al Cinema La Compagnia di Firenze, nell’ambito della 50 Giorni di Cinema a Firenze. La regista neozelandese, prima donna a vincere la Palma d’Oro a Cannes con Lezioni di piano e l’Oscar alla miglior regia per Il potere del cane, sarà protagonista di diversi appuntamenti.