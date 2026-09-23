Jane Campioninaugurerà la edizione del 47ª Festival di Cinema e Donne
Sarà Jane Campion a inaugurare la 47ª edizione del Festival di Cinema e Donne, in programma dal 21 al 25 ottobre 2026 al Cinema La Compagnia di Firenze, nell’ambito della 50 Giorni di Cinema a Firenze. La regista neozelandese, prima donna a vincere la Palma d’Oro a Cannes con Lezioni di piano e l’Oscar alla miglior regia per Il potere del cane, sarà protagonista di diversi appuntamenti.
La serata inaugurale del 21 ottobre prevede una speciale Carte Blanche, con Campion che presenterà Orlando di Sally Potter, e il cortometraggio Socks di Todd Karehana, nato dal progetto di formazione A Wave in the Ocean, ideato dalla regista con Philippa Campbell.
Il 24 ottobre Campion dialogherà con Piera Detassis prima della proiezione di Ritratto di signora, che celebra il trentennale. L’appuntamento aprirà inoltre una retrospettiva completa dedicata alla filmografia della regista, in programma fino a gennaio.
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