Il Gatto col Cappello, il nuovo trailer italiano svela le voci di Stefano Fresi e Herbert Ballerina

Il film porterà per la prima volta il personaggio al centro di un lungometraggio animato. La storia segue il Gatto, doppiato in originale da Bill Hader, alle prese con una nuova missione per conto dell’I.I.I.I., l’Istituto per l’Istituzione dell’Immaginazione e dell’Ispirazione. Il suo compito sarà quello di rallegrare Gabby e Sebastian, due fratelli che stanno affrontando il trasferimento in una nuova città.

Naturalmente, trattandosi del Gatto col Cappello, la situazione è destinata a trasformarsi presto in un concentrato di caos, fantasia e umorismo. Nel trailer emergono proprio questi elementi, insieme al tono colorato e imprevedibile che da sempre caratterizza il personaggio di Dr. Seuss.

Nel cast vocale originale figurano anche Xochitl Gomez, Matt Berry, Quinta Brunson, Paula Pell, Giancarlo Esposito, America Ferrera, Bowen Yang e Tituss Burgess.

Diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, Il Gatto col Cappello arriverà nelle sale italiane dal 5 novembre 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures.