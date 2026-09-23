Il Gatto col Cappello, il nuovo trailer italiano svela le voci di Stefano Fresi e Herbert Ballerina
Warner Bros. Pictures Animation ha pubblicato il nuovo trailer italiano de Il Gatto col Cappello, il film d’animazione ispirato al celebre universo di Dr. Seuss. Come riportato da Cinefilos.it, per l’edizione italiana Stefano Fresi presterà la voce al Gatto, mentre Herbert Ballerina doppierà Waffle.
Il film porterà per la prima volta il personaggio al centro di un lungometraggio animato. La storia segue il Gatto, doppiato in originale da Bill Hader, alle prese con una nuova missione per conto dell’I.I.I.I., l’Istituto per l’Istituzione dell’Immaginazione e dell’Ispirazione. Il suo compito sarà quello di rallegrare Gabby e Sebastian, due fratelli che stanno affrontando il trasferimento in una nuova città.
Naturalmente, trattandosi del Gatto col Cappello, la situazione è destinata a trasformarsi presto in un concentrato di caos, fantasia e umorismo. Nel trailer emergono proprio questi elementi, insieme al tono colorato e imprevedibile che da sempre caratterizza il personaggio di Dr. Seuss.
Nel cast vocale originale figurano anche Xochitl Gomez, Matt Berry, Quinta Brunson, Paula Pell, Giancarlo Esposito, America Ferrera, Bowen Yang e Tituss Burgess.
Diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, Il Gatto col Cappello arriverà nelle sale italiane dal 5 novembre 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS