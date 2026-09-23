Oscar 2027, L’Estranea rappresenterà l’Italia nella corsa al Miglior Film Internazionale

L’Estranea di Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l’Italia nella corsa agli Oscar 2027 nella categoria Miglior Film Internazionale. Come riportato da Cinefilos.it , il film è stato designato dal Comitato di Selezione istituito dall’ANICA su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

La scelta arriva dopo un percorso festivaliero già molto importante. L’Estranea è stato presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e ha poi ottenuto un risultato significativo al Toronto International Film Festival, dove ha conquistato il secondo posto al People’s Choice Midnight Madness Award.

Il film di Strippoli si muove tra horror e thriller e racconta una storia familiare segnata da un mistero rimasto nascosto per anni. Al centro c’è una madre che torna improvvisamente dalla figlia per rivelarle una verità legata alla loro famiglia e a un patto stretto in passato con una misteriosa estranea.