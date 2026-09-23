Oscar 2027, L’Estranea rappresenterà l’Italia nella corsa al Miglior Film Internazionale
L’Estranea di Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l’Italia nella corsa agli Oscar 2027 nella categoria Miglior Film Internazionale. Come riportato da Cinefilos.it, il film è stato designato dal Comitato di Selezione istituito dall’ANICA su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
La scelta arriva dopo un percorso festivaliero già molto importante. L’Estranea è stato presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e ha poi ottenuto un risultato significativo al Toronto International Film Festival, dove ha conquistato il secondo posto al People’s Choice Midnight Madness Award.
Il film di Strippoli si muove tra horror e thriller e racconta una storia familiare segnata da un mistero rimasto nascosto per anni. Al centro c’è una madre che torna improvvisamente dalla figlia per rivelarle una verità legata alla loro famiglia e a un patto stretto in passato con una misteriosa estranea.
Nel cast figurano Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Strippoli ha scritto il film insieme a Salvatore De Chirico, mentre la produzione vede coinvolte Propaganda Italia e Rai Cinema, con una coproduzione internazionale.
La designazione italiana non equivale ancora a una nomination ufficiale. L’Estranea dovrà ora superare le prossime tappe della selezione internazionale dell’Academy, a partire dalla shortlist dei 15 titoli che precederà l’annuncio della cinquina finale.
La scelta del film assume particolare interesse anche per il suo posizionamento di genere. L’Estranea non segue infatti il modello più tradizionale del dramma italiano da festival, ma punta su un immaginario horror e thriller per raccontare legami familiari, paure e fragilità.
Il film arriverà nelle sale italiane dall’8 ottobre 2026, distribuito da 01 Distribution.
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