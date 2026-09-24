Wild Horse Nine, trailer e data d’uscita del nuovo film di Martin McDonagh con John Malkovich
È disponibile il trailer di Wild Horse Nine, il nuovo film scritto e diretto da Martin McDonagh, autore di In Bruges – La coscienza dell’assassino, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Gli Spiriti dell’Isola. Come riportato da Cinefilos.it, il film arriverà nelle sale italiane il 5 novembre 2026 con Searchlight Pictures, dopo essere stato presentato in anteprima all’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
Proprio a Venezia John Malkovich ha conquistato la Coppa Volpi come Miglior Attore per la sua interpretazione. L’attore guida un cast che comprende anche Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana Di Girólamo, Ailín Salas, Tom Waits e Parker Posey.
Ambientato poco prima del colpo di Stato cileno del 1973, Wild Horse Nine segue due agenti della CIA, Chris, interpretato da Malkovich, e Lee, interpretato da Rockwell. I due vengono inviati da Santiago all’Isola di Pasqua dal loro capo di sezione MJ, interpretato da Buscemi.
In quello che sembra inizialmente un incarico lontano dalle tensioni della capitale, i due uomini si ritrovano invece a fare i conti con il proprio passato e con nuove cospirazioni. Il rapporto che Chris instaura con due giovani studentesse ribelli, interpretate da Mariana Di Girólamo e Ailín Salas, rischia inoltre di complicare ulteriormente la missione e di mettere in crisi gli equilibri tra i protagonisti.
Il film segna una nuova collaborazione tra McDonagh, Searchlight Pictures, Blueprint Pictures e Film4, dopo il successo di Gli Spiriti dell’Isola, candidato a nove premi Oscar. Alla produzione figurano Graham Broadbent, Pete Czernin, lo stesso McDonagh e Anita Overland.
Il trailer anticipa un racconto che sembra mescolare thriller politico, humour nero e tensione psicologica, elementi che hanno già caratterizzato buona parte del cinema del regista britannico-irlandese.
Wild Horse Nine arriverà nei cinema italiani il 5 novembre 2026.
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