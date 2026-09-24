Wild Horse Nine, trailer e data d’uscita del nuovo film di Martin McDonagh con John Malkovich

È disponibile il trailer di Wild Horse Nine, il nuovo film scritto e diretto da Martin McDonagh, autore di In Bruges – La coscienza dell’assassino, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Gli Spiriti dell’Isola. Come riportato da Cinefilos.it, il film arriverà nelle sale italiane il 5 novembre 2026 con Searchlight Pictures, dopo essere stato presentato in anteprima all’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.